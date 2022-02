Los juegos de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 llegaron a su epílogo con la caída 0-5 de Motagua ante Seattle Sounders. Por lo que ya están definidos los ocho equipos clasificados a cuartos de final, en donde destaca sólo un combinado centroamericano: Comunicaciones (Guatemala), Pumas UNAM, Club León, Cruz Azul (México), CF Montréal (Canadá), Seattle Sounders, New York City y New England Revolution* (Estados Unidos), que ya había obtenido su boleto con anterioridad.

Resulta que AS Cavaly no pudo conseguir en tiempo y forma las visas para viajar a Estados Unidos y enfrentar a New England Revolution, por lo que el club haitiano decidió retirarse del certamen —algo que "será remitido al Comité Disciplinario de Concacaf", según indicó la Conferedación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol— y los estadounidenses se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos de final.

Miércoles 23 de febrero

León 1-0 Guastatoya (Global 3-0): a los de Bajío mexicano les bastó con el solitario gol de Elías Hernández (10') para cerrar la llave: el extremo controló dentro del área un envío en largo de Santiago Colombatto y remató de tres dedos, anulando por completo a Adrián De Lemos. Ahora, a los pecho amarillo no les queda otra que enfocarse en la Liga Nacional.

New York City 4-0 Santos de Guápiles (Global 6-0): lapidario triunfo de los newyorkers. Al igual que en el primer partido, fueron superiores por mucho y así lo certificaron en el marcador. Alfredo Morales (32'), Maxime Chanot (35') y Talles Magno (79', 86') inflaron las redes de la meta guapileña.

Colorado Rapids 1-0 Comunicaciones (Global 1-1): con el clima como su peor enemigo y teniendo que lidiar con la expulsión temprana de Robles, los cremas cayeron 0-1 en Denver debido a la diana de Max Alves (29'). Sobre el final, el VAR anuló un gol de los Rapids, por lo que la serie se definió en los penales. Y allí brilló Kevin Moscoso, quien detuvo tres y vió cómo otro se estrellaba en el travesaño para marcar un hito en la historia del fútbol chapín.

Montréal 3-0 Santos Laguna (Global 3-1): los canadienses pudieron dar vuelta la serie con Romell Quioto como principal figura. El catracho hizo el primero desde un ángulo imposible (9') tras eludir a Acevedo y luego se la sirvió a Djordje Mihailović (22') para el segundo. Ismaël Koné (60') le dio la estocada final a los guerreros. Derrota que supuso un fin de ciclo para el timonel Pedro Caixinha.

Pumas 4-1 Saprissa (Global 6 a 3): sencillamente, la jerarquía de los universitarios tuvo un peso insostenible para los morados. Si bien es cierto que pudieron reponerse del tanto que les encajó Arturo Ortiz (24') con el descuento de volea de Ryan Bolaños (51'), luego llegó el aluvión. Juan Dinenno (74', 82') marcó un doblete de gran factura —sobre todo el primero— y Rogério (90+4') lo liquidó en el epílogo.

Jueves 24 de febrero

Cruz Azul 3-1 Forge (Global 4-1): sin mayores inconvenientes, la máquina sepultó a los hammers en el Azteca gracias a los goles de Ángel Romero (4'), refuerzo que debutó de forma soñada, Rafael Baca (21'), con un zapatazo lejano, y Juan Escobar (44'), de cabeza. Los canadienses pudieron descontar mediante David Choinière (26').

Seattle Sounders 5-0 Motagua (Global 5-0): las águilas azules habían promediado un correcto primer tiempo, en donde sufrieron el tanto de Nicolás Lodeiro (33'). Pero en el complemento, el uruguayo los "durmió" en un tiro libre y Cristian Roldán (47') hizo el segundo. Finalmente, el trámite lo sentenciaron Jordan Morris (56'), Kelyn Rowe (61') y Léo Chú (73').

+ Concachampions 2022: los emparejamientos de cuartos de final

Club León (MEX) vs. Seattle Sounders (EE.UU.)

Comunicaciones (GUA) vs. New York City (EE.UU.)

Pumas UNAM (MEX) vs. New England Revolution (EE.UU.)

Montréal (CAN) vs. Cruz Azul (MEX)

Si bien la Concacaf aún no confirmó las fechas de dichos cruces, con horarios y sedes incluidos, se estima que los partidos de ida se disputarán entre el martes 8 y el jueves 10 de marzo, mientras que los juegos de vuelta se desarrollarán entre el martes 15 y el jueves 17 del mismo mes.