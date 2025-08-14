Entre Keylor Navas, Manuel Neuer y Casillas: James Rodríguez eligió al mejor portero con el que jugó

A sus 34 años, James Rodríguez acumula una trayectoria impresionante: doce equipos, 505 partidos a nivel de clubes y 114 encuentros defendiendo la camiseta de la Selección de Colombia.

En todo este camino, el talentoso mediocampista ha compartido vestuario con un total de 43 guardametas, un listado que va desde nombres casi anecdóticos, como Rubén Yáñez —con quien coincidió una sola vez en la victoria 6-1 del Real Madrid ante Cultural Leonesa por Copa del Rey—, hasta Helton, el portero al que mejor conoce dentro del campo de juego: compartieron nada menos que 89 partidos en el Porto.

En este registro de compañeros también figuran figuras de primer nivel mundial. James llegó a disputar 74 encuentros con David Ospina, 56 con Keylor Navas, 37 con Iker Casillas, 20 con Jordan Pickford y 9 con Thibaut Courtois. Sin embargo, ninguno de ellos fue la elección del cafetero como el mejor portero con el que ha jugado.

Ni Keylor, ni Casillas, ni Ospina…

En una entrevista para Win Sports, James Rodríguez tuvo la tarea de armar su once ideal con ex compañeros, y en el arco colocó a un nombre legendario: Manuel Neuer.

El guardameta alemán del Bayern Munich, con quien James disputó 22 partidos —solo cuatro de ellos con derrota—, fue el elegido por encima de pesos pesados como Keylor Navas, Iker Casillas o su compatriota David Ospina.

James eligió a Manuel Neuer como el mejor portero con el que jugó (Matthias Balk).

Considerado uno de los mejores arqueros de la historia, el alemán ha redefinido el rol del portero moderno, algo que James vivió de primera mano durante su breve paso por la Bundesliga.

Así quedó el once ideal de James Rodríguez

Tras elegir a Neuer como su guardián, James completó su once con una defensa formada por Marcelo, Sergio Ramos, Pepe y Camilo Zúñiga; en el mediocampo, se inclinó por Luka Modric, Arturo Vidal y Toni Kroos; por último, para la delantera, el cafetero se decantó por Cristiano Ronaldo, Arjen Robben y Radamel Falcao García.

Aun así, James no olvidó mencionar a otras estrellas con las que tuvo la suerte de compartir equipo, como Xabi Alonso, Ángel Di María, Robert Lewandowski y Ospina.

