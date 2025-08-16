“El club más grande”: Comunicaciones celebra su aniversario sin olvidarse de Municipal al enviarle un dardo contundente

Comunicaciones Fútbol Club celebró este sábado su aniversario número 76 con un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. Los albos, fieles a su estilo, aprovecharon la ocasión no solo para festejar su trayectoria, sino también para reafirmar su estatus en el balompié chapín.

ver también ¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334

Fundado en 1949, luego de que el Ministerio de Comunicaciones, Correos y Telégrafos adquiriera la ficha de Hospicio FC, Comunicaciones se ha convertido en una de las instituciones deportivas más emblemáticas del país y de la región. Sus 32 títulos en la Liga Nacional lo colocan como el club más ganador de Guatemala junto a Municipal, además de sus conquistas internacionales que lo han proyectado fuera de fronteras.

El club presume un palmarés que incluye, además de sus campeonatos de liga, ocho Torneos de Copa, 10 trofeos de Campeón de Campeones, dos Copas Uncaf, una Copa de la Concacaf en 1978 y el título de Liga Concacaf en 2021.

Publicidad

Publicidad

Dentro de sus hitos más recordados está el tetracampeonato logrado entre las temporadas 1994-1995 y 1998-1999, así como el histórico hexacampeonato conseguido entre el Apertura 2012 y el Clausura 2015, una marca que pocos clubes en Centroamérica pueden igualar. Estos logros han marcado a generaciones enteras de seguidores cremas.

Con 76 años de existencia, Comunicaciones no solo celebra su historia, sino también la vigencia de una institución que sigue siendo protagonista. Su aniversario reafirma la pasión que despierta el club en miles de aficionados y la huella que ha dejado en el fútbol guatemalteco y centroamericano.

Publicidad

Comunicaciones envía dardo a Municipal

Comunicaciones celebró su aniversario sin olvidarse de su acérrimo rival, al que dedicó un mensaje que inmediatamente dio de qué hablar: “Han pasado 76 años desde que empezamos a escribir juntos la historia del club más grande de Guatemala… ¡FELIZ 76 ANIVERSARIO FAMILIA CREMA!”, fue la publicación que generó eco inmediato en la afición.

Publicidad

ver también Frente a las cámaras: Fredy Pérez incendió a Municipal con el gesto que enloquece a Comunicaciones

La publicación no pasó inadvertida en el entorno del fútbol guatemalteco, especialmente porque el recordatorio de ser “el más grande” toca fibras en la eterna rivalidad con Municipal, su principal competidor y con el que protagonizan el clásico más apasionante del país. Como era de esperarse, aficionados de ambos bandos reaccionaron de inmediato, encendiendo la discusión sobre quién merece ese título.