Refuerzos para Guatemala: se confirma la noticia más esperada por Luis Fernando Tena camino al Mundial 2026

Guatemala hace la parte final de su preparación para las Eliminatorias al Mundial 2026, con noticias que pueden cambiar algunas ecuaciones. Las obligaciones son fuertes y están cada vez más cerca. Todos quieren dejar su nombre en la historia.

La Bicolor integra el Grupo A de la tercera fase, junto a Panamá, El Salvador y su par de Surinam. Deberá dar lo mejor en los tres binomios de encuentros para que se cumpla el eterno sueño mundialista de los chapines. No están como favoritos.

Mientras tanto, Luis Fernando Tena lima todos los detalles de la plantilla. Quiere a sus jugadores en el mejor nivel posible, sin ningún tipo de lesión que llegue a perjudicar el rendimiento colectivo. No se le escapa nada de la Liga Nacional.

Por eso mismo, desde Comunicaciones, no tardaron en llegarle buenas noticias al director técnico. Los dirigidos por Roberto Hernández ya están a su disposición para lo que sigue en calendario. Nombres muy importantes ya se recuperaron.

Guatemala celebra: Luis Fernando Tena recupera figuras para Eliminatorias al Mundial 2026

Según informó El Tiki Taka Producciones GT a través de su cuenta de Facebook, la plantilla de Comunicaciones tiene muy buenas noticias. Se acerca el partido con Deportivo Marquense en el Estadio Cementos Progreso con novedades.

José Carlos Pinto sufría una fatiga muscular que lo marginaba del primer equipo, así como Darwin Lom padecía una dolencia en uno de sus tobillos. Si bien están recuperados, ninguno de los dos podrá participar del cotejo del fin de semana.

Dicha ausencia se debe al inicio del microciclo de Selección Nacional, de cara a la primera ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Desde el día de hoy, quedarán a las órdenes del entrenador Luis Fernando Tena para practicar.

La Bicolor recibirá a El Salvador el próximo 4 de septiembre, mientras que tendrá que visitar a Panamá el siguiente 8 de septiembre. Con ello cerrará el primero de los tercios del proceso clasificatorio, a la espera de un posible milagro deportivo.

