Honduras

Rubilio Castillo fija su postura y un grande de Centroamérica ya conoce su respuesta

El delantero es agente libre y es una de las figuras más importantes que están disponibles para reforzar el ataque de cualquier equipo.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rubilio Castillo respondió a un grande de la región.
Los goles son amores y es por eso que los delanteros son apetecidos a nivel mundial sobre todo si tiene un gran recorrido que lo respalde.

En Centroamérica, Román Rubilio Castillo es uno de los goleadores que más seducen en la actualidad.

´Roruca´ finalizó contrato con Deportivo Pereira de Colombia y es agente libre por lo que puede unirse a cualquier club que desee.

Rubilio Castillo responde la propuesta de Motagua

El artillero hondureño ha militado en grandes equipos de la región como Saprissa, Comunicaciones y Motagua.

Es justamente en el ´Azul Profundo´ donde es leyenda viva ya que es múltiple veces campeón y el máximo goleador de su historia.

Si bien Castillo salió de las ´Águilas´ en Enero tras no llegar a un acuerdo contractual, la posibilidad de un regreso está latente.

Fue el mismo director deportivo del club, Emilio Izaguirre, quién confirmó que Motagua le hizo una oferta para que regrese.

Sin embargo, Fútbol Centroamérica ha podido conocer que Castillo rechazó el ofrecimiento del FC Motagua.

La información indica que el salario ofrecido por la directiva motagüense no es atractivo para el jugador y que ha decidido dar la negativa.

Por lo pronto ambas partes están muy lejos de llegar a un acuerdo y su llegada, a fecha de hoy, es imposible bajo esos términos.

Otra de las opciones que se maneja en el fútbol hondureño es la de CD Marathón que busca un goleador experimentado.

Fue el mismo DT verdolaga, Pablo Lavallén, que reconoció que le gustaría contar con Román en sus filas.

Sin embargo, la dirigencia comandada por Orinson Amaya no estaría interesada en contratar a Castillo según declaraciones brindadas recientemente.

