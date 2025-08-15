Herediano vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y dónde ver el debut de Hernán Medford? Liga Promérica de Costa Rica 2025

El duelo entre Herediano y Pérez Zeledón promete ser uno de los más atractivos de la jornada en el Torneo Apertura 2025. Con el regreso de Hernán Medford al banquillo florense, el equipo buscará hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos vitales que le permitan escalar posiciones en la tabla, mientras que los Guerreros del Sur intentarán dar el golpe y llevarse una victoria que los impulse en el campeonato.

¿Cuándo juegan Herediano y Pérez Zeledón en el debut de Hernán Medford en la Liga Promérica 2025?

Dicho estreno oficial de Hernán Medford al mando de Herediano se vivirá este sábado 16 de agosto a las 8:00 p.m., cuando los florenses reciban a Pérez Zeledón en el Estadio Carlos Alvarado. La expectativa es alta, ya que será la primera oportunidad para ver al técnico en acción tras su regreso al fútbol costarricense.

¿Por dónde ver el partido entre Herediano y Pérez Zeledón EN VIVO para Costa Rica?

Los seguidores del fútbol costarricense podrán ver el duelo entre Herediano y Pérez Zeledón por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025 a través de la señal de FUTV, canal encargado de llevar en vivo y en directo todas las emociones de este esperado compromiso para todo el país.

¿Cómo llega Herediano?

Luego de 3 jornadas disputadas en este Torneo Apertura 2025, Herediano llega a este compromiso con un registro de una victoria, un empate y una derrota. Ubicándose en la sexta posición en la tabla. El regreso de Hernán Medford tendrá la única misión de sumar el segundo triunfo del torneo.

¿Cómo llega Pérez Zeledón?

Por otro lado, Pérez Zeledón llega a este partido ante Herediano con los mismos registros tras 3 jornadas. 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Los dirigidos por Luis Alberto Orozco buscarán arruinar el regreso de Hernán Medford y quedarse con los tres puntos.