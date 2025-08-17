Marcel Hernández habla sin rodeos y expone en la cara de Hernán Medford el “problema” que lo aleja de renovar con Herediano

Es tendencia:
Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Marcel Hernández atraviesa un momento de estabilidad en el Herediano de Hernán Medford , club en el que asegura sentirse cómodo y con plena confianza. El delantero cubano, pieza clave en el ataque del equipo florense, incluso dejó entrever que, en caso de tener que decidir, podría darle la primera opción al conjunto bicampeón nacional para seguir con su carrera.

Sin embargo, Hernández fue claro al señalar que aún hay aspectos que deben resolverse para que su futuro quede totalmente definido. El atacante habló tras el triunfo de Herediano por 2-1 ante Pérez Zeledón, partido en el que anotó el gol del empate momentáneo y volvió a mostrar su jerarquía ofensiva.

Marcel Hernández expuso todo sobre su futuro en Herediano

En diálogo con el periodista Andrey Aguilar de Radio Monumental, Marcel Hernández recalcó que su continuidad no depende solo de lo futbolístico, dejando abierta la puerta a conversaciones que terminen por sellar su permanencia definitiva en el club.

Declaraciones de nuestro nuevo delantero Marcel Hernández
Marcel Hernández – Herediano

Hemos conversado, tengo una buena relación con la directiva, siempre lo he dicho, la gente saca mucha cosa y hago lo que me toca hacer, después, esperemos que se tomen decisiones, el problema es que no me han hecho una oferta

Hay situaciones que no dependen de mí, van a depender de una tercera persona pero que a mí no me pueden afectar, por lo pronto, quiero seguir disfrutando”, añadió el delantero cubano.

Oportunidad”: Marcel Hernández habla del futuro lejos de Herediano y avisa de lo que es capaz
Marcel Hernández – Herediano
El futuro de Marcel sigue en el aire

Pese a que Marcel Hernández ha reiterado su buena relación con la directiva del Herediano y su deseo de seguir disfrutando en la cancha, el delantero cubano dejó claro que la decisión no depende de él.

Reconoció que todavía no ha recibido una oferta concreta de renovación y que su continuidad estará en manos de la dirigencia. Mientras tanto, su contrato expira en diciembre y su futuro se mantiene como una incógnita.

