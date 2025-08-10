Frente a las cámaras: Fredy Pérez incendió a Municipal con el gesto que enloquece a Comunicaciones

El Clásico Nacional 334 entre Municipal y Comunicaciones tuvo más intensidad en las tribunas que en el propio terreno de juego. Uno de los momentos más encendidos de la noche en el estadio de El Trébol lo protagonizó Fredy Pérez, portero y referente crema, quien no dudó en responder a la afición escarlata con gestos que encendieron el ambiente.

Todo ocurrió tras el gol de Erick Lemus, que igualó el marcador 1-1 para Comunicaciones. Mientras los jugadores celebraban la anotación, Pérez, desde su área, levantó los brazos y festejó efusivamente, mirando hacia la grada donde se ubicaban los seguidores rojos, que no tardaron en reaccionar con abucheos e insultos.

El guardameta, lejos de evitar la confrontación, mantuvo su postura desafiante. Durante varios segundos continuó celebrando con intensidad, gesto que no pasó desapercibido para los hinchas de Municipal, que respondieron con cánticos y gritos en su contra.

La tensión no quedó ahí. Al finalizar el encuentro, y mientras se retiraba hacia los vestuarios, Pérez volvió a llevarse el dedo a los labios en señal de “silencio”, un gesto directo hacia los aficionados rojos que lo increpaban desde la grada. El portero caminó sin apresurarse, prolongando el momento y generando aún más molestia en la parcialidad local.

Este tipo de episodios no es nuevo para Pérez, quien en más de una ocasión ha mostrado su carácter en partidos de alta rivalidad. Su condición de referente en el arco crema y su temperamento fuerte lo han convertido en un jugador que no pasa inadvertido, especialmente en los clásicos.

Un Clásico 334 que quedó para el olvido

En lo futbolístico, el 1-1 dejó sensaciones divididas, pero en lo emocional, los gestos de Pérez se convirtieron en uno de los temas más comentados postpartido. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, con opiniones encontradas: para unos, un acto de pasión y personalidad; para otros, una provocación innecesaria.

El Clásico 334 no pasará a la historia por la calidad del fútbol mostrado, pero sí por la tensión que se vivió dentro y fuera del campo, con Fredy Pérez como protagonista de uno de los momentos más calientes de la noche en El Trébol.