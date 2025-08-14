Es tendencia:
“No pienso volver”: Olimpia confirmó su salida y Eduardo Espinel no puede creer la decisión que ha tomado

Figura de Olimpia se fue del club por la puerta de atrás y asegura que por ahora su pensamiento no está en volver.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia confirmó su salida para este Apertura 2025.
Olimpia confirmó su salida para este Apertura 2025.

Muchos jugadores en el fútbol de Honduras aspiran ponerse la camisa de Olimpia, llegar a la Cueva se convierte en un objetivo para levantar títulos.

También están aquellos que ya han portado la camisa blanca, pero no han gozado de la oportunidad de disfrutar su estadía.

En el último tiempo hay un jugador que le ha tocado comer banquillo a lo grueso tanto en la gestión de Pedro Troglio como Eduardo Espinel.

¿Quién es el jugador que dijo que no volverá a Olimpia?

Se trata de Alex Güity, quien ha asegurado no retornar a la Cueva del León, luego de muchos años en el club solo jugó 19 partidos, es cierto que levantó títulos, pero con cero protagonismo.

Para esta Apertura decidió aceptar un préstamo a Lobos de la UPNFM, donde ya goza la confianza de Salomón Nazar.

En una entrevista para Días de Fútbol, el guardameta dejó una frase que nadie en Olimpia esperaba: “La verdad ahorita no pienso volver a Olimpia, quisiera tener más chance de jugar, tener más participación, no es que no quiera competir, sino que quiero estar en un lugar donde me ofrezcan más confianza, aquí desde la primera vez que vine me dieron esa confianza y ahora otra vez”.

Güity cree en su persona para retomar su nivel y gozar de la confianza de una afición universitaria.

“Espero estar un tiempo aquí en UPN para crecer como portero y agarrar esa confianza, uno puede ir mejorando y creciendo jugando, entonces primero Dios todo salga bien aquí y lograr ese objetivo”, sentenció.

Alex cuenta con casi 28 años y su carrera profesional se ha estacando por la falta de minutos, la razón: Edrick Menjívar nunca soltó el puesto en Olimpia.

Alex Güity nunca contó en Olimpia y no piensa volver al club.

Alex Güity nunca contó en Olimpia y no piensa volver al club.

