“Puede volver a Saprissa”: con Wanchope en la cuerda floja, este es el DT que podría reemplazarlo

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento complicado que ha encendido las alarmas en la directiva y la afición. La reciente derrota 3-0 frente al Club Sport Cartaginés, sumada a una seguidilla de actuaciones por debajo del nivel esperado, ha puesto a Paulo César Wanchope en una posición delicada en el banquillo morado.

El técnico, que llegó con la misión de mantener al club en lo más alto, ahora enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su continuidad. El presente del club de Tibás ha estado marcado por la irregularidad,algo que preocupa especialmente en un equipo acostumbrado a pelear por títulos y mostrar una propuesta dominante.

En medio de este panorama, empiezan a circular nombres de posibles sustitutos. La directiva, aunque oficialmente respalda a Paulo Wanchope, ya tendría carpetas abiertas en caso de que la situación no mejore en los próximos partidos. La especulación ha crecido en redes sociales y programas deportivos, donde se han filtrado opciones que podrían tomar las riendas del equipo.

¿Quién podría ser el reemplazante de Saprissa?

Según reveló el programa Teléfono Rojo de Josué Quesada, uno de los candidatos que suena con fuerza es Wálter Centeno, quien “puede volver a Saprissa”. Su nombre estaría siendo analizado por algunos miembros de la dirigencia, aunque por el momento se trata solo de una idea en discusión y no de una negociación formal.

Otro nombre que aparece en la lista es el de Jeaustin Campos, aunque con menor fuerza debido a los problemas extrafutbolísticos que enfrentó recientemente en el Real España de Honduras, donde fue sancionado por gestos inapropiados hacia la tribuna. Esta situación reduciría sus posibilidades frente a otros aspirantes.

Por ahora, Wanchope sigue al mando y tendrá la oportunidad de revertir la situación en el terreno de juego. Sin embargo, la presión es alta y cualquier tropiezo podría abrir la puerta para un cambio de timón que, en el caso de concretarse, podría significar el regreso de una figura muy querida por el saprissismo como Paté Centeno.