Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Puede volver a Saprissa”: con Wanchope en la cuerda floja, este es el DT que podría reemplazarlo

Mientras Wanchope intenta revertir este presente de Saprissa, hay un nombre que suena para sustituirlo en el banquillo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

El puesto de Wanchope en Saprissa corre riesgo.
El puesto de Wanchope en Saprissa corre riesgo.

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento complicado que ha encendido las alarmas en la directiva y la afición. La reciente derrota 3-0 frente al Club Sport Cartaginés, sumada a una seguidilla de actuaciones por debajo del nivel esperado, ha puesto a Paulo César Wanchope en una posición delicada en el banquillo morado.

El técnico, que llegó con la misión de mantener al club en lo más alto, ahora enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su continuidad. El presente del club de Tibás ha estado marcado por la irregularidad,algo que preocupa especialmente en un equipo acostumbrado a pelear por títulos y mostrar una propuesta dominante.

En medio de este panorama, empiezan a circular nombres de posibles sustitutos. La directiva, aunque oficialmente respalda a Paulo Wanchope, ya tendría carpetas abiertas en caso de que la situación no mejore en los próximos partidos. La especulación ha crecido en redes sociales y programas deportivos, donde se han filtrado opciones que podrían tomar las riendas del equipo.

Publicidad

¿Quién podría ser el reemplazante de Saprissa?

Según reveló el programa Teléfono Rojo de Josué Quesada, uno de los candidatos que suena con fuerza es Wálter Centeno, quien “puede volver a Saprissa”. Su nombre estaría siendo analizado por algunos miembros de la dirigencia, aunque por el momento se trata solo de una idea en discusión y no de una negociación formal.

Publicidad

Otro nombre que aparece en la lista es el de Jeaustin Campos, aunque con menor fuerza debido a los problemas extrafutbolísticos que enfrentó recientemente en el Real España de Honduras, donde fue sancionado por gestos inapropiados hacia la tribuna. Esta situación reduciría sus posibilidades frente a otros aspirantes.

“Diez días”: el mensaje de Javon East sobre su futuro que tomó por sorpresa a Saprissa

ver también

“Diez días”: el mensaje de Javon East sobre su futuro que tomó por sorpresa a Saprissa

Por ahora, Wanchope sigue al mando y tendrá la oportunidad de revertir la situación en el terreno de juego. Sin embargo, la presión es alta y cualquier tropiezo podría abrir la puerta para un cambio de timón que, en el caso de concretarse, podría significar el regreso de una figura muy querida por el saprissismo como Paté Centeno.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa cierra el regreso de un campeón que fue borrado en la era Sergio Gila
Deportivo Saprissa

Saprissa cierra el regreso de un campeón que fue borrado en la era Sergio Gila

“La Cabra regresa”: Wanchope lo limpió de Saprissa, ya consiguió nuevo equipo en el extranjero
Deportivo Saprissa

“La Cabra regresa”: Wanchope lo limpió de Saprissa, ya consiguió nuevo equipo en el extranjero

Todo Saprissa consternado por la decisión que tomó Erick Lonnis con Wanchope
Deportivo Saprissa

Todo Saprissa consternado por la decisión que tomó Erick Lonnis con Wanchope

Legionario de El Salvador recibe revés por parte de su club luego de manifestar su deseo de estar en La Selecta
El Salvador

Legionario de El Salvador recibe revés por parte de su club luego de manifestar su deseo de estar en La Selecta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo