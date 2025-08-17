Nuevo convocado: revelan el juvenil que el Piojo Herrera llamará por primera vez a la Selección de Costa Rica

La convocatoria de Miguel Herrera para la Selección de Costa Rica empieza a tomar forma y, como parte de su apuesta de renovación, ya se asoma la inclusión de un futbolista que recibiría su primer llamado con la Tricolor al mando del DT mexicano.

En medio de la lista de jugadores de experiencia que militan en la Liga Deportiva Alajuelense, surgió la posibilidad de ver a un rostro nuevo, lo que genera expectativa de cara a los compromisos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

ver también “Imposible”: la cruda sentencia de Miguel Herrera sobre el regreso de Joel Campbell a La Sele

El juvenil que el Piojo Herrera llamará por primera vez a la Selección de Costa Rica

El mencionado juvenil es Anthony Hernández, quien vivirá un momento especial en su carrera, ya que por primera vez fue convocado directamente por Miguel “Piojo” Herrera para vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Aunque Anthony Hernández ya había sido tomado en cuenta para la Selección de Costa Rica en enero de este año, cuando enfrentaron a Estados Unidos en un amistoso, esa citación tuvo un matiz distinto.

Anthony Hernández – Alajuelense

Publicidad

Ese compromiso significó el debut oficial de Miguel “Piojo” Herrera en el banquillo tico, pero la lista de convocados fue elaborada por Paulo César Wanchope antes de su llegada, por lo que ahora sí se trata de una verdadera elección del estratega mexicano.

Publicidad

El camino de regreso a Alajuelense y a la Selección

El volante ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica, pues estuvo presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, en Alajuelense no tuvo la regularidad esperada bajo el mando de Alexandre Guimarães y terminó saliendo a préstamo a Puntarenas.

Publicidad

Anthony Hernández – Alajuelense

Dicha etapa le sirvió para retomar confianza y continuidad, lo que le permitió regresar al cuadro manudo en un mejor nivel y ahora volver a llamar la atención del técnico nacional.

Publicidad

Publicidad

Hasta ahora suma 4 partidos disputados en amistosos internacionales, donde acumula 121 minutos en cancha y ya consiguió 1 gol.

Aunque no ha tenido participación en competencias oficiales como el Mundial, sus actuaciones en estos encuentros de preparación lo han puesto en el radar