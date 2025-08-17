"Nueva aventura": Michael Barrantes confirma en qué equipo de Costa Rica seguirá su carrera a los 41 años.

Cuando todo parecía indicar que Michael Barrantes iba a ponerle punto final a su extensa trayectoria con 41 años y dieciséis títulos a cuestas, en los últimos días reveló que estaba analizando ofertas de algunos clubes para volver a la máxima categoría en este Apertura 2025.

En mayo, el propio Barrantes había externado su deseo de seguir jugando luego de que se confirmara el descenso de Santa Ana. Desde entonces, ya como agente libre, el volante estuvo enfocado en su negocio familiar, cerca de su hijo, Arjen, que milita en las categorías menores de Alajuelense, y hasta obtuvo la Certificación FIFA para ejercer como entrenador.

Sin apuro a la hora de tomar una decisión sobre su carrera —que sumó un curioso capítulo en la Seven Pro League, un mediático torneo de fútbol 7—, el ex Saprissa finalmente rompió el silencio en las últimas horas y confirmó una noticia que sacude al fútbol costarricense.

Michael Barrantes se retira, pero vuelve a Alajuelense

Este sábado, Michael Barrantes confirmó que su etapa como futbolista terminó. Pero seguirá en los banquillos, tal como él mismo había anunciado: será el asistente técnico de Manuel Ramírez en la categoría U-13 de Liga Deportiva Alajuelense.

“Creo que cuando uno viene preparándose y entendiendo, y no en un corto tiempo, cercano a lo que puede ser el retiro definitivo, uno vive tranquilo, más feliz y acepta más rápido las nuevas aventuras. La verdad es que me siento feliz y tranquilo”, aseguró Barrantes, quien por primera vez se refirió a su retirada.

Esto ocurrió durante la transmisión que hizo la Liga en Facebook del partido que la Sub-13 le ganó 2-0 a Puntarenas en el CAR. “Estoy contento, emocionado, ilusionado, agradecido con el profe Manu por darme la oportunidad de trabajar a su lado. Es un gran profesional, alguien muy preparado, una gran persona y con muchos deseos de enseñar a los chicos que es muy importante”, añadió.

Michael Barrantes estará más cerca que nunca de su hijo, Arjen, que milita en la U-14 de Alajuelense. (Foto: La Nación)

Respecto a esta “nueva aventura“, Barrantes sentenció: “Estoy muy agradecido con la institución por brindarme la oportunidad de continuar acá trabajando, de aprender muchísimo, porque esto es otro mundo totalmente a lo que uno está acostumbrado. Ahora me toca a mí enseñar y no es fácil. Hay que tener mucho tacto, pequeños detalles para dirigirse y trabajar con los niños. Me siento agradecido con Dios, mi familia y mi esposa por todo el apoyo de siempre”.