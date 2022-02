El conjunto del AS Cavaly de Haití, se separa de la Liga de Campeones de Conacacaf por esta edición 2022 y termina así su participación en el certamen al quedar automáticamente descalificados.

Según el comunicado publicado por Concacaf, el club no pudo conseguir las visas correspondientes para que sus jugadores y cuerpo técnico viajaran a los Estados Unidos donde se enfrentarían al New England Revolution por los octavos de final del torneo.

Concacaf se pronunció

El texto del ente organizador indica lo siguiente: "AS Cavaly (HAI) ha notificado a Concacaf que el club no ha podido obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos para sus partidos de la SCCL en contra del New England Revolution (USA), y que han tomado la decisión de retirarse formalmente de la competencia.



Como resultado del retiro de Cavaly de la SCCL, New England Revolution avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de la serie de octavos de final entre Pumas UNAM (MEX) y Deportivo Saprissa (CRC).



El asunto del retiro de AS Cavaly de la competencia se remitirá al Comité Disciplinario de Concacaf."

De esta manera, el conjunto estadounidense se asegura un lugar en la siguiente fase de la competencia, y enfrentará al ganador que surja entre Saprissa de Costa Rica y el Pumas de México, serie que iniciará este mismo miércoles con el juego de ida en el Ricardo Saprissa.