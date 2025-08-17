Bronca en Alajuelense: la sentencia de Celso Borges que saca de quicio a los manudos tras el empate con Puntarenas

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento complicado bajo el mando de Machillo Ramírez, luego de sumar apenas un empate sin goles ante Puntarenas en condición de visitante durante este fin de semana.

En medio de este panorama, Celso Borges salió al frente para dar un mensaje que no gustó demasiado a la afición, recordemos que la Liga ya venía golpeada tras la derrota en casa frente a Herediano en la jornada anterior.

Dicho resultado ante Puntarenas dejó un sabor amargo no solo por la falta de contundencia, sino también por el pobre funcionamiento colectivo, lo que desató una ola de críticas hacia el equipo.

¿Qué dijo Celso Borges tras el empate ante Puntarenas?

Celso Borges volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente en Alajuelense: la falta de contundencia en el ataque. Tras encadenar dos partidos sin anotar, el capitán rojinegro defendió el esfuerzo del equipo asegurando que lo dan “todo” para ganar, pero esa justificación ya comienza a sonar repetitiva entre la afición y la prensa.

“La verdad es algo que todos tenemos que mejorar, todos hemos tenido oportunidades frente al gol, en algunas hay que darles méritos a los porteros, pero de nuestra parte, sí es algo que tenemos que ponerle especial atención“, comentó Celso Borges para Tigo Sports.

“Creo que merecemos más de lo que tenemos ahora mismo en la tabla, pero después, a nivel de juego y eso, no puedo decir mucho la verdad, pero siento que estamos bien. Sé que es difícil cuando uno empata decir que uno va por buen camino, pero en nuestro caso es así“, sentenció Celso Borges.

La reacción de la afición de Alajuelense tras las palabras de Celso Borges

La reacción de la afición de Alajuelense no tardó en llegar y se hizo sentir con fuerza en las redes sociales. Muchos seguidores expresaron su molestia ante las declaraciones de Celso Borges, cansados de escuchar las mismas justificaciones tras los tropiezos del equipo.

Los comentarios coincidieron en que la Liga necesita dejar de repetir discursos y empezar a mostrar resultados concretos en la cancha, señalando que la falta de gol no puede seguir siendo una excusa recurrente en un club de su envergadura.

La presión crece para Alajuelense y el Machillo Ramírez

Ahora, en medio de este panorama, Alajuelense afronta un momento clave en el torneo, donde la presión de la afición y la necesidad de resultados inmediatos obligan al equipo a reaccionar.

La exigencia es máxima para el Machillo Ramírez y sus jugadores, quienes deberán encontrar rápidamente soluciones en ofensiva si quieren recuperar la confianza de su gente y volver a ser protagonistas en la lucha por el título.