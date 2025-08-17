Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Bolillo Gómez sorprende: filtran el nuevo refuerzo que tendría El Salvador en su camino al Mundial 2026

La Selección de El Salvador sigue preparándose en su camino hacia el Mundial 2026 al mando del Bolillo Gómez.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Bolillo Gómez sorprende: filtran el nuevo refuerzo que tendría El Salvador en su camino al Mundial 2026
© La SelectaBolillo Gómez sorprende: filtran el nuevo refuerzo que tendría El Salvador en su camino al Mundial 2026

Un joven talento empieza a abrirse paso en el panorama del fútbol salvadoreño y ya se gana un lugar en la conversación sobre el futuro de la Selección de El Salvador al mando del Bolillo Gómez.

Con apenas unos cuantos partidos en la Primera División y un reciente paso por un club tradicional, este jugador ha llamado la atención del cuerpo técnico de La Selecta.

“Todo encaminado”: La Selecta tiene nuevo técnico en una decisión que sorprende a El Salvador

ver también

“Todo encaminado”: La Selecta tiene nuevo técnico en una decisión que sorprende a El Salvador

¿Cuál es el nuevo refuerzo que tendría El Salvador del Bolillo Gómez?

El periodista Christian Peñate adelantó que Noel Rivera, mediocampista del Alianza FC, estaría en la lista de convocados de la selección mayor de El Salvador para los próximos compromisos de eliminatoria rumbo al Mundial.

Publicidad

Los partidos serán frente a Guatemala y Surinam, lo que marcaría una oportunidad importante para el jugador en el proceso clasificatorio. Para Rivera, esta convocatoria representaría un paso clave en su carrera, ya que se ha consolidado como una de las piezas más destacadas de Alianza en el fútbol salvadoreño.

Puede ser una imagen de una persona, jugando al fútbol, jugando al fútbol y texto
Noel Rivera – Selección El Salvador
Publicidad

Su presencia en la nómina no solo refuerza la confianza que el cuerpo técnico deposita en él, sino que también le brinda la posibilidad de demostrar su talento en escenarios internacionales ante rivales directos de la región.

El primer intento fallido de Rivera con la Selecta

En mayo, Noel Rivera ya había recibido un llamado de El Bolillo Gómez para suplir a Leo Menjívar, quien estaba lesionado. En esa ocasión fue incluido en la lista para disputar el amistoso contra Guatemala en Chattanooga, Estados Unidos, además de la Copa Oro.

Publicidad

Sin embargo, el volante no pudo participar en ninguno de esos compromisos debido a que no contaba con la visa correspondiente, lo que finalmente frustró su primera oportunidad de vestir la camiseta de la Selecta en un partido oficial.

Publicidad

Los números de Noel Rivera con Alianza FC esta temporada

En lo que va de la temporada, Noel Rivera ha disputado 9 partidos oficiales con el Alianza. De esos encuentros, 6 corresponden a la Primera División, 2 a la Copa Centroamericana y 1 a la Supercopa de El Salvador.

En total, el volante ha sumado un gol y una asistencia, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo del conjunto capitalino.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet Soto lo descartó y ahora dirigirá un rival directo de Herediano
Costa Rica

Jafet Soto lo descartó y ahora dirigirá un rival directo de Herediano

"Ya es jugador de la MLS": Christiansen festeja el salto de una de las joyas de Panamá
Panama

"Ya es jugador de la MLS": Christiansen festeja el salto de una de las joyas de Panamá

Saprissa escuchó a la afición: Wanchope confirma el refuerzo ofensivo que ilusiona a todos
Deportivo Saprissa

Saprissa escuchó a la afición: Wanchope confirma el refuerzo ofensivo que ilusiona a todos

"Debería estar vetado": Manfred Ugalde recibe la crítica más dura desde Países Bajos
Costa Rica

"Debería estar vetado": Manfred Ugalde recibe la crítica más dura desde Países Bajos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo