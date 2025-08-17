Bolillo Gómez sorprende: filtran el nuevo refuerzo que tendría El Salvador en su camino al Mundial 2026

Un joven talento empieza a abrirse paso en el panorama del fútbol salvadoreño y ya se gana un lugar en la conversación sobre el futuro de la Selección de El Salvador al mando del Bolillo Gómez.

Con apenas unos cuantos partidos en la Primera División y un reciente paso por un club tradicional, este jugador ha llamado la atención del cuerpo técnico de La Selecta.

¿Cuál es el nuevo refuerzo que tendría El Salvador del Bolillo Gómez?

El periodista Christian Peñate adelantó que Noel Rivera, mediocampista del Alianza FC, estaría en la lista de convocados de la selección mayor de El Salvador para los próximos compromisos de eliminatoria rumbo al Mundial.

Los partidos serán frente a Guatemala y Surinam, lo que marcaría una oportunidad importante para el jugador en el proceso clasificatorio. Para Rivera, esta convocatoria representaría un paso clave en su carrera, ya que se ha consolidado como una de las piezas más destacadas de Alianza en el fútbol salvadoreño.

Su presencia en la nómina no solo refuerza la confianza que el cuerpo técnico deposita en él, sino que también le brinda la posibilidad de demostrar su talento en escenarios internacionales ante rivales directos de la región.

El primer intento fallido de Rivera con la Selecta

En mayo, Noel Rivera ya había recibido un llamado de El Bolillo Gómez para suplir a Leo Menjívar, quien estaba lesionado. En esa ocasión fue incluido en la lista para disputar el amistoso contra Guatemala en Chattanooga, Estados Unidos, además de la Copa Oro.

Sin embargo, el volante no pudo participar en ninguno de esos compromisos debido a que no contaba con la visa correspondiente, lo que finalmente frustró su primera oportunidad de vestir la camiseta de la Selecta en un partido oficial.

Los números de Noel Rivera con Alianza FC esta temporada

En lo que va de la temporada, Noel Rivera ha disputado 9 partidos oficiales con el Alianza. De esos encuentros, 6 corresponden a la Primera División, 2 a la Copa Centroamericana y 1 a la Supercopa de El Salvador.

En total, el volante ha sumado un gol y una asistencia, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo del conjunto capitalino.