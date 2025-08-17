“Ya es jugador de la MLS”: Christiansen festeja el gran salto de una de las joyas de Panamá que tiene en el radar

El fútbol panameño vuelve a estar en el centro de la atención internacional con el salto de una de sus jóvenes promesas hacia la MLS. La noticia no solo representa un paso importante en la carrera del jugador, sino también un motivo de orgullo para el país canalero.

Thomas Christiansen, técnico de la Selección de Panamá, celebró este avance con entusiasmo, destacando que se trata de una de las joyas que ya tiene bajo observación.

El gran salto de una de las joyas de Panamá

Rafael Mosquera da un salto importante en su carrera luego de que José David Hoffman, directivo de Plaza Amador, confirmara la venta oficial del delantero al New York Red Bulls de la MLS.

“Acaba de concretarse la venta de Rafael Mosquera al NY Red Bull, ya es un jugador de la MLS”, comentó el directivo de Plaza Amador. El joven panameño ya había tenido la oportunidad de sumar minutos con el primer equipo en la Copa Internacional y en la liga, pero ahora su incorporación al plantel principal es definitiva.

Este traspaso significa una gran vitrina para Mosquera, quien se ha formado en el fútbol panameño y ahora podrá demostrar su calidad en una de las ligas más competitivas de la región.

Con este paso, el atacante no solo buscará consolidarse en el Red Bulls, sino también abrirse camino en el ámbito internacional y posicionarse como una de las promesas de la Selección de Panamá.

Rafael Mosquera – New York Red Bulls

Números que impulsaron su salto a la MLS

El atacante panameño ha mostrado un rendimiento sobresaliente con la filial del New York Red Bulls en la MLS Next Pro, donde ya suma 6 goles y 7 asistencias. Sus números reflejan no solo su capacidad goleadora, sino también su aporte en la generación de juego, confirmando que es un futbolista con impacto directo en el ataque.

