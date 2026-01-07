Mercado de fichajes de Costa Rica: altas, bajas y rumores para el Clausura 2026 de la Primera División

El semestre pasado, Liga Deportiva Alajuelense volvió a la cima del fútbol costarricense al conquistar el Torneo Apertura 2025 y cortar una sequía de cinco años sin poder ganar la 31. Sin embargo, tanto a los rojinegros como a los nueve equipos restantes de la Primera División les toca pasar página.

Decididos a ser protagonistas, todos ellos continúan moviéndose en este breve pero intenso mercado de fichajes a falta de una semana para el arranque del Clausura 2026, que le dará cierre a la temporada y terminará de empujar a un club al descenso —San Carlos es el más complicado, junto a Guadalupe y Sporting—.

Como la ventana de traspasos permanecerá abierta hasta el 31 de enero, la emoción de presenciar algún “bombazo” en plena competencia estará latente. Y para que no se pierda ningún detalle, en FCA le traemos actualizaciones diarias de la Liga, Saprissa, Herediano, Cartaginés y cada una de las escuadras, con sus respectivas altas, bajas y rumores de transferencias.

Alajuelense

Altas: Kenneth Vargas (préstamo por un año desde Hearts – Escocia) y Esteban Cruz.

Renovaciones: Celso Borges (hasta diciembre de 2026), Washington Ortega (hasta junio de 2028) y Jeison Lucumí (hasta diciembre de 2026).

Bajas: Kenyel Michel (vendido a Minnesota United – MLS), Diego Campos (Bali United – Indonesia), Farbod Samadian (cedido a Puntarenas), Jorge Morejón (cedido a Guadalupe), John Paul Ruiz (cedido a Liberia), Doryan Rodríguez (cedido a Puntarenas) y Johnny Álvarez (Sporting FC).

Rumores: el delantero español Alberto Toril será el próximo futbolista en marcharse, liberando así un cupo de extranjeros para darle lugar a alguno de los fichajes que sí o sí traerán Óscar Ramírez y el gerente deportivo, Carlos Vela. Entre las prioridades figura un ‘9’ de área: por un tema económico, Agustín Auzmendi está lejos de llegar.

Cartaginés

Altas: Amarini Villatoro (DT).

Renovaciones: Diego Mesén (hasta diciembre de 2026) y Luis Flores (hasta diciembre de 2027).

Bajas: Andrés Carevic (nuevo DT de Sporting FC); Mauro Quiroga, William Quirós, Everardo Rubio (regresa a Herediano), Marco Ureña (Sporting FC) y Jesús Batiz (Sporting FC).

Rumores: el fichaje que tiene amarrado la directiva brumosa es Enzo Fernández, un extremo argentino de 29 años que viene de jugar en Sport Huancayo de Perú. Amarini Villatoro confirmó que irán por tres o cuatro refuerzos más, en su mayoría extranjeros, y uno de los jugadores sondeados sería el panameño Ricardo Phillips (Plaza Amador).

Guadalupe

Altas: Mauricio Wright (DT); Jussef Delgado, Bryan López (C.S. Sébaco – Nicaragua), Marvin Angulo (Uruguay de Coronado), Axel Amador, Ariel González, Harry Rojas y Jorge Morejón (cedido por Alajuelense).

Renovaciones: Joao Malek (hasta junio de 2027).

Bajas: Kenneth Carvajal (Pérez Zeledón), Leonel Peralta, Jeikel Venegas (San Carlos), Bryan Vargas, David Herrera, Raúl López (cedido a Escorpiones de Belén), Jair Peláez, Isaac Paris, Sleyker Ruiz y William Quirós.

Rumores: –

Herediano

Altas: José Giacone (DT); Keysher Fuller, Everardo Rubio, Jesús “Tepa” González (Atlético San Luis – Liga MX) y Randall Leal (Nashville – MLS).

Renovaciones: Marcel Hernández (hasta junio de 2027) y Haxzel Quirós (hasta diciembre de 2026).

Bajas: Jafet Soto (DT); Axel Amador (cedido a Guadalupe), Ariel González (cedido a Guadalupe), Juan Luis Pérez (Inter San Carlos), Walter Cortés y Brian Rubio.

Rumores: la idea de José Giacone es incorporar a un central de Diriangén con el que se coronó campeón del fútbol nicaragüense: Justing Cano. También estaría en el radar florense otro zaguero, Julio Cascante, sin club tras salir de Austin FC, y a futuro el portero salvadoreño Mario González, flamante fichaje de San Carlos. Además, se busca renovar a Allan Cruz.

Liberia

Altas: Erick “Cubo” Torres (Sporting FC), Abner Hudson, Yoserth Hernández, Douglas Sequeira, John Paul Ruiz y Mauricio Villalobos.

Renovaciones: –

Bajas: Johan Cortés (KF Tirana – Albania), Keysher Fuller, Barlon Sequeira y Freddy Álvarez (KF Tirana – Albania).

Rumores: el periodista Kevin Jiménez adelantó que Fernando Lesme, ariete estelar de los liberianos, llegó a un arreglo para jugar en Herediano a partir de junio. Además, el lateral Shawn Johnson no volverá al club rojiamarillo, precisamente, pues seguirá seis meses más en el club. En cuanto a refuerzos, José Saturnino Cardozo está interesado en Suhander Zúñiga.

Pérez Zeledón

Altas: Andrey Soto, Kenneth Carvajal, Máximo Ezequiel Pereira (a préstamo desde Atlético Tucumán – Argentina), Joshua Canales (Aucas – Ecuador), Miguel Ajú (Sarchí), Ethan Drummond, Barlon Sequeira, Mauricio Núñez.

Renovaciones: Luis “Chuleta” Orozco (DT, hasta junio de 2027); Eduardo Pastrana (hasta diciembre de 2026), William Fernández (hasta diciembre de 2026), Bryan Segura (hasta diciembre de 2026) y Rawy Rodríguez (Hasta junio de 2026).

Bajas: Jussef Delgado, Luis López, Fabián Chavez, Cristopher Solano, Jorman Aguilar, Abner Hudson, Fabricio Alemán y Sergio Carmona.

Rumores: el delantero mexicano Luis Loroña llegaría a reforzar al Pérez procedente de Cancún FC de la Liga Expansión MX.

Puntarenas

Altas: Farbod Samadian, Randy Taylor (préstamo desde Escorpiones de Belén), Renzo Carballo (Diriangén), Doryan Rodríguez y Wesly Decas (Real España).

Renovaciones: –

Bajas: Nelson Andrade y Jean Sánchez.

Rumores: –

San Carlos

Altas: Brian Martínez (Comunicaciones), Jorman Aguilar, Jeikel Venegas, Kenneth Cerdas, Pablo Fonseca (Gzira United – Malta) y Mario González (Alianza FC).

Renovaciones: –

Bajas: Alexandre Lezcano (agente libre), Bryan Oviedo, Wílmer Azofeifa (Inter San Carlos), Jaylon Hadden, Andrey Soto, Nextaly Rodríguez, Rachid Chirino y Esteban Cruz.

Rumores: uno de los refuerzos que está muy cerca de llegar es el lateral derecho Jordy Evans, con presente reciente en Santa Ana.

Saprissa

Altas: Rachid Chirino, Tomás Rodríguez (préstamo por un año desde Sporting San Miguelito), Bancy Hernández (préstamo por dos años desde Real Estelí), Luis Paradela (U Craiova – Rumania) y Minor Álvarez (Marquense).

Renovaciones: Mariano Torres (hasta junio de 2026) y David Guzmán (hasta diciembre de 2026).

Bajas: Dax Palmer (Alcorcón – España), Ethan Drummond (Pérez Zeledón), Yoserth Hernández (Liberia), Douglas Sequeira (cedido a Liberia), Mauricio Villalobos (cedido a Municipal Liberia por Santa Ana), Esteban Alvarado (retiro), Warren Madrigal (Nashville – MLS), Nicolás Delgadillo y Kliver Gómez.

Rumores: el atacante panameño Gustavo Herrera se irá. Tiene opciones en la MLS, Brasil y Sporting San Miguelito, confirmó Erick Lonnis, líder del comité deportivo; aunque se habla de Europa y hasta de San Carlos. Marcos Escoe y Fabricio Alemán interesan en Pitbulls de la Liga de Ascenso. Además, fueron sondeados del exterior Gerson Torres, Orlando Sinclair, Gerald Taylor y Kenay Myrie. La plantilla no está cerrada.

Sporting

Altas: Andrés Carevic (DT); Alexander López (Olancho FC), Johnny Álvarez, Marcos Ureña y Jesús Batiz.

Renovaciones: Ryan Bolaños (hasta diciembre de 2026).

Bajas: Minor Díaz (DT); Ian Smith (Inter San Carlos), Alejandro Reyes (Motagua), Adolfo y Gustavo Feoli (se fueron al fútbol universitario de Estados Unidos), Erick “Cubo” Torres, Yoserth Hernández y Douglas Sequeira.

Rumores: José Miguel Cubero, gerente deportivo del club griego, quiere traer al menos tres fichajes más. Uno de los delanteros que está en carpeta es Mayron George. En esa posición también interesan Alberto Toril y el paraguayo Arnaldo Castillo, del O’Higgins chileno.