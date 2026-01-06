A lo Saprissa: Cartaginés quiere fichar a este delantero panameño tras la salida de Marco Ureña

Cartaginés no tiene tiempo que perder. Debutará en el Torneo Clausura 2026 el próximo miércoles 14 de enero, contra Guadalupe, y le toca enfocarse de lleno en el armado de su plantilla luego de haber oficializado a su nuevo entrenador, el guatemalteco Amarini Villatoro.

El propio Villatoro confirmó que saldrán con agresividad al mercado de fichajes a buscar “3 o 4 jugadores”, que serían en su mayoría extranjeros: “Nos urge que lleguen ya por tema de la inscripción también y que los tengamos habilitados“, añadió tras la conquista de los 90 Minutos por la Vida.

Hasta el momento, los de la Vieja Metrópoli han perdido a cinco futbolistas: los zagueros Everardo Rubio y William Quirós, y dos de sus tres delanteros titulares, Mauro Quiroga, Marco Ureña, quien se marchó a Sporting FC para estar nuevamente bajo las órdenes de Andrés Carevic, y Jesús Batiz.

Cartaginés apuesta por un ariete de Panamá

Con la idea de reemplazar a Ureña, Cartaginés ha decidido mirar hacia el mercado panameño y seguir los pasos de Saprissa, que recientemente fichó a Tomás Rodríguez. Allí, según la información del periodista José Miguel Domínguez, se encontró con un perfil que le interesó: el del Ricardo Phillips.

Phillips es un extremo izquierdo de 24 años, pero que puede desempeñarse en todo el frente de ataque y cubrir el lugar en la mediapunta que dejó vacante el dos veces mundialista con Costa Rica. Así lo hizo en su actual equipo, Plaza Amador, que fue sensación en la Copa Centroamericana y desea retenerlo tras el bicampeonato en la LPF (Liga Panameña de Fútbol).

Sin embargo, el seleccionado panameño —Thomas Christiansen lo convocó por última vez el 16 de noviembre de 2024, para un amistoso que terminó en derrota 2-1 ante Canadá— despertó también el interés de Atlético Huila de Colombia. Cartaginés, por su parte, “ha iniciado sondeos para evaluar la posibilidad de incorporar al panameño, sumándose a la puja por sus servicios”, escribió Domínguez.

Además de echarle el ojo a Ricardo Phillips, Cartaginés tendría cerrado el arribo de otro extremo: el argentino Enzo Fernández. Pero tal y como dijo Villatoro, hay más refuerzos en camino para afrontar un semestre en el que buscarán volver a la fase final del torneo local y dar pelea en la Copa de Campeones de la Concacaf.