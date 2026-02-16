Es tendencia:
Polémica en la Copa Presidente: Fesfut castiga a Firpo y le quita los puntos por una insólita razón

Por decisión de la Federación, el duelo contra Sensuntepeque contará como derrota para Firpo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El equipo pampero pierde el partido que había ganado.
© FirpoEl equipo pampero pierde el partido que había ganado.

El Club Deportivo Luis Ángel Firpo sufre una sanción por errores administrativos que cometió en su debut en la Copa Presidente. El conjunto pampero había derrotado por 1-0 a Sensuntepeque, pero todo quedará sin efecto tras el castigo que recibió.

El Comité Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol dictaminó que el equipo de Firpo cometió una irregularidad en la alineación que dispuso en la primera jornada de la Copa Presidente. Por eso, pasó a perder el partido por 3-0.

Firpo pierde los puntos de la Copa Presidente 2026 por anotar mal a tres jugadores

Hubo tres jugadores que alinearon con dorsales distintos a los que fueron inscritos ante los organizadores del torneo en el partido que le ganaron 1-0 al Sensuntepeque Cabañas“, anunció la FESFUT a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

Bukele interviene en La Selecta y sentencia la continuidad del DT de la Selección Sub 17 de El Salvador: “Estamos equivocados”

De esta manera, Firpo pierde el duelo y deberá sumar buenos puntos en los dos enfrentamientos que le quedan para clasificar a la próxima instancia. Por el grupo C, tiene que disputar la segunda jornada Cacahuatique, que viene de ganar por 4-1, y en la última se medirá contra El Roble.

Comunicado de la Fesfut.

Comunicado de la Fesfut.

Firpo no fue el único equipo que cometió este error. Tanto Zacatecoluca como Rácing FC de Gualuca también fueron sancionados por la Fesfut debido a que anotaron jugadores con diferentes dorsales a los que habían sido inscritos anteriormente.

Publicidad

Estos tres casos representan una falta al Reglamento General de Competición de la Copa Presidente 2026“, concluyó la Federación Salvadoreña sobre los errores administrativos de los tres equipos.

