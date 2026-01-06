Más bajas en Saprissa: Vladimir Quesada continúa con su limpieza y deja afuera a dos grandes promesas

El Deportivo Saprissa sigue atravesando semanas de fuertes decisiones internas. Tras un 2025 sin títulos, con desgaste futbolístico y una evidente necesidad de reordenar el proyecto deportivo, Vladimir Quesada avanza con una limpieza profunda del plantel, en la que no solo hay movimientos en el primer equipo, sino también ajustes importantes en las divisiones menores.

La consigna en Tibás es clara: depurar, reorganizar y darles minutos reales de competencia a los futbolistas jóvenes, incluso si eso implica alejarlos temporalmente del primer equipo. En ese contexto, este lunes se confirmaron dos nuevas salidas que no pasan desapercibidas.

¿Cuáles son las nuevas dos bajas en Saprissa?

Saprissa decidió ceder a préstamo a Pablo Hidalgo y Fabrial Carvajal, dos de las promesas que venían destacándose en las categorías juveniles del club. Ambos futbolistas jugarán el próximo semestre con Uruguay de Coronado, equipo de la Segunda División, en busca de continuidad y roce competitivo.

La salida se da bajo la modalidad de “carnet dorado”, una figura que permite a los jugadores mantenerse vinculados al club morado. Gracias a este mecanismo, tanto Hidalgo como Carvajal podrán ser utilizados por el primer equipo de Saprissa o por las divisiones menores en caso de que el cuerpo técnico así lo requiera, sin perder su ritmo de competencia en la Liga de Ascenso.

Los dos juveniles que Saprissa envía a préstamo.

Desde el entorno morado consideran que esta decisión forma parte del plan de Vladimir Quesada para limpiar el plantel, reducir la sobrepoblación de jóvenes sin minutos en Tibás y evaluar quiénes están realmente listos para dar el salto definitivo al primer equipo.

Aunque para muchos aficionados estas salidas pueden interpretarse como un golpe duro para dos talentos formados en casa, dentro del club insisten en que se trata de una oportunidad clave para su desarrollo. El mensaje es claro: en Saprissa no hay espacio para promesas sin rodaje, y solo regresarán quienes demuestren en cancha que están preparados para competir al máximo nivel.