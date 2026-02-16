Sacan a la luz el problema de Alajuelense que podría perjudicarlo en el clásico contra Saprissa: “Está reventado”

El presente de Liga Deportiva Alajuelense dejó de ser una simple mala racha para convertirse en un foco de preocupación real dentro y fuera del camerino. El equipo que hace poco celebraba un título hoy navega en aguas turbulentas, fuera de los puestos de clasificación y con una sensación de desgaste que se percibe cada jornada.

El bajón no solo se refleja en la tabla del Clausura 2026, también en el funcionamiento colectivo. La intensidad que caracterizó al campeón parece diluirse en los segundos tiempos. El equipo no logra mantener la consistencia durante los noventa minutos y eso termina pasando factura en resultados y confianza.

¿Cuál es el gran problema de Alajuelense?

En ese contexto apareció la voz de Anthony Porras en Columbia Deportes con una revelación que sacudió el análisis tradicional. “Hay problemas con la preparación física de la Liga. La Liga no puede utilizar a Ronald Matarrita por sobrecarga muscular. A Fernando Pinar por lo mismo, Joel Campbell casi no juega. Ni Anthony Hernández por sobrecarga”, aseguró.

El señalamiento se vuelve todavía más delicado cuando se revisan los números. “Siete jornadas y tiene 4 titular con sobrecargas musculares. Este equipo está reventado físicamente”, agregó Porras.

La frase expone una realidad preocupante: el plantel arrastra molestias reiteradas que limitan la rotación y obligan al cuerpo técnico a improvisar soluciones. Cuando las sobrecargas se repiten en varios nombres clave, el problema deja de ser individual y pasa a ser sistémico.

ver también Rolando Fonseca destroza a Alajuelense y expone el problema del Machillo Ramírez que todos callan antes del clásico con Saprissa

Las ausencias de jugadores experimentados como Ronald Matarrita o Joel Campbell afectan no solo el armado del once inicial, sino también el liderazgo dentro del campo.

Publicidad

Publicidad

Fernando Pinar y Anthony Hernández representan variantes que deberían ampliar opciones tácticas, pero las restricciones físicas reducen el margen de maniobra. En torneos cortos, donde cada punto pesa, perder disponibilidad constante se convierte en un obstáculo enorme para sostener regularidad.