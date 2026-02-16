Cerca de Keylor Navas y Carrasquilla: Pumas encuentra a su nuevo fichaje en Centroamérica

Los representantes de Centroamérica que integran las filas de Pumas UNAM están dejando buenas sensaciones en el fútbol mexicano. El primero en unirse fue el panameño Adalberto Carrasquilla, en enero de 2025, metiéndose a la afición en el bolsillo con su técnica depurada, gran visión de juego y entrega en el mediocampo.

“Coco” acumula 7 goles y 7 asistencias en 49 partidos con los felinos, pero sus esfuerzos no han sido suficientes para ayudar a meter al equipo en los play-offs. Tampoco los del inacabable Keylor Navas, quien llegó seis meses después para llenar de seguridad la portería y deslumbrar a la Liga MX a punta de grandes atajadas, convirtiéndose en el jugador favorito de los hinchas universitarios.

ver también Frustración total en Pumas: la reacción de Keylor Navas tras el gol de Juan Pablo Vargas que no mostró la TV

Al poco tiempo, la directiva contrató al entrenador salvadoreño-estadounidense Gerson Pérez para dirigir la categoría Sub-21. El hijo y exasistente de Hugo Pérez durante su paso por la selección de El Salvador tomó las riendas y en su primera campaña se proclamó campeón del Apertura 2025, tras derrotar 4-3 en el global de la final a Santos Laguna.

El nuevo fichaje centroamericano de Pumas UNAM

Las grandes referencias de Navas, Carrasquilla y Pérez sin duda allanaron el camino para que Pumas UNAM apostara una vez más por el talento de la región y terminara fichando a Lucas González, un delantero de 16 años que formó parte recientemente de La Selecta U-15.

González viene de jugar en la academia de Houston Rangers, equipo de Texas que en 2023 se metió de lleno en la MLS Next con sus divisiones Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-19. El rendimiento del ariete gustó y se terminó ganando una oportunidad de oro en la institución auriazul.

Lucas González llega a Pumas con la emoción a tope. (Foto: captura de Instagram)

Publicidad

Publicidad

Recordemos que la cantera de Pumas es considerada una de las mejores del fútbol mexicano. De allí salieron leyendas como Jorge Campos o Hugo Sánchez, y hace algunos años dio a conocer a futbolistas como Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Érik Lira o Alan Mozo. Por lo que este movimiento sin duda representa un gran paso en la novel carrera del jugador categoría 2005, que todavía está en su etapa formativa.