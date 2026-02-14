Es tendencia:
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, Fecha 7

Herediano y Cartaginés llegan como líderes y juegan un partidazo. Alajuelense y Saprissa no quieren perderles pisada.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

La tabla de posiciones de Costa Rica está que arde.
La Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se abrió el viernes con el triunfo 1-0 de Puntarenas sobre Pérez Zeledón, gracias al gol de Renzo Carballo.

La acción continúa este sábado con Guadalupe vs. San Carlos y, más tarde, el duelo excluyente por la punta entre Herediano y Cartaginés, que llegan igualados en 13 puntos y se juegan el liderato cara a cara.

El domingo será el turno de los grandes: Deportivo Saprissa visita a Liberia y Liga Deportiva Alajuelense recibe a Sporting FC, en una jornada que puede apretar todavía más la pelea por el Top 4.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Así se juega la Fecha 7 del Clausura 2026

Viernes 13/2

  • Puntarenas 1-0 Pérez Zeledón

Sábado 14/2

  • Guadalupe vs. San Carlos — 17:00 — TV: FUTV
  • Herediano vs. Cartaginés — 20:00 — TV: FUTV
Domingo 15/2

  • Liberia vs. Saprissa — 15:00 — TV: FUTV
  • Alajuelense vs. Sporting — 18:00 — TV: FUTV

Fecha 8: los próximos partidos del Clausura 2026

  • Sporting FC vs. Puntarenas
  • Saprissa vs. Alajuelense
  • Cartaginés vs. Liberia
  • Pérez Zeledón vs. Guadalupe
  • San Carlos vs. Herediano
