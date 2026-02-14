Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, Fecha 7

La Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se abrió el viernes con el triunfo 1-0 de Puntarenas sobre Pérez Zeledón, gracias al gol de Renzo Carballo.

La acción continúa este sábado con Guadalupe vs. San Carlos y, más tarde, el duelo excluyente por la punta entre Herediano y Cartaginés, que llegan igualados en 13 puntos y se juegan el liderato cara a cara.

ver también Decisión tomada para el nuevo DT de La Sele: Fedefútbol confirma la noticia que Costa Rica necesitaba rumbo al Mundial 2030

El domingo será el turno de los grandes: Deportivo Saprissa visita a Liberia y Liga Deportiva Alajuelense recibe a Sporting FC, en una jornada que puede apretar todavía más la pelea por el Top 4.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Así se juega la Fecha 7 del Clausura 2026

Viernes 13/2

Puntarenas 1-0 Pérez Zeledón

Sábado 14/2

Guadalupe vs. San Carlos — 17:00 — TV: FUTV

Herediano vs. Cartaginés — 20:00 — TV: FUTV

Publicidad

Publicidad

Domingo 15/2

Liberia vs. Saprissa — 15:00 — TV: FUTV

Alajuelense vs. Sporting — 18:00 — TV: FUTV

Fecha 8: los próximos partidos del Clausura 2026

Sporting FC vs. Puntarenas

Saprissa vs. Alajuelense

Cartaginés vs. Liberia

Pérez Zeledón vs. Guadalupe

San Carlos vs. Herediano