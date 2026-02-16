Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Machillo Ramírez desafía a Hernán Medford con el mensaje que calienta como nunca el clásico entre Saprissa y Alajuelense

Machillo Ramírez se involucró de lleno en la próxima edición del clásico ante Saprissa con un mensaje contundente.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez con un mensaje contundente ante Saprissa
© AlajuelenseMachillo Ramírez con un mensaje contundente ante Saprissa

En la antesala de una nueva edición del clásico nacional, el Machillo Ramírez encendió la previa al lanzar un mensaje directo a Hernán Medford, calentando como nunca el esperado duelo entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

Washington Ortega dice lo que nadie se anima sobre el camerino de Alajuelense y señala al Machillo Ramírez: “Tenemos que hablar”

ver también

Washington Ortega dice lo que nadie se anima sobre el camerino de Alajuelense y señala al Machillo Ramírez: “Tenemos que hablar”

Machillo Ramírez no se guardó nada antes de enfrentar al Saprissa

Luego de la segunda derrota consecutiva que sufrió Alajuelense en el Torneo Clausura 2026, el Machillo Ramírez fue directo al enviarle un dardo a Hernán Medford, reconociendo la racha negativa del equipo y destacando la importancia de ganarle al Saprissa en el clásico.

“Estamos en una rachita negativa, sería importante poder ganar ese partido y derrotar a Hernán (Medford), sería lo más motivante y poner un poquito de calma”, comentó Óscar Ramírez tras la última derrota ante Sporting.

Es muy frustrante”: Alajuelense pierde a una figura y admite lo que más le duele al
Machillo Ramírez – Alajuelense

Por un lado Alajuelense perdió ante Liberia y Sporting, mientras que Saprissa tan solo ha sufrido una derrota en el Clausura y fue como visitante (2-0) ante Herediano.

Una nueva edición del clásico

Alajuelense y Saprissa volverán a verse las caras el próximo sábado 21 de febrero en el Estadio Ricardo Saprissa, en una nueva edición del clásico nacional que llega cargada de tensión, recordando que su último enfrentamiento en ese escenario terminó igualado 2-2.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Medford calienta el clásico contra Alajuelense
Deportivo Saprissa

Medford calienta el clásico contra Alajuelense

Medford alza la voz en Saprissa y le manda un fuerte aviso a Unafut
Deportivo Saprissa

Medford alza la voz en Saprissa y le manda un fuerte aviso a Unafut

Saprissa recibe la noticia que lo puede acercar en la lucha por la 41
Deportivo Saprissa

Saprissa recibe la noticia que lo puede acercar en la lucha por la 41

Eduardo Espinel tuvo otro enfrentamiento y el reclamo que hace tras la primera derrota de Olimpia
Honduras

Eduardo Espinel tuvo otro enfrentamiento y el reclamo que hace tras la primera derrota de Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo