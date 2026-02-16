Machillo Ramírez desafía a Hernán Medford con el mensaje que calienta como nunca el clásico entre Saprissa y Alajuelense

En la antesala de una nueva edición del clásico nacional, el Machillo Ramírez encendió la previa al lanzar un mensaje directo a Hernán Medford, calentando como nunca el esperado duelo entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

Machillo Ramírez no se guardó nada antes de enfrentar al Saprissa

Luego de la segunda derrota consecutiva que sufrió Alajuelense en el Torneo Clausura 2026, el Machillo Ramírez fue directo al enviarle un dardo a Hernán Medford, reconociendo la racha negativa del equipo y destacando la importancia de ganarle al Saprissa en el clásico.

“Estamos en una rachita negativa, sería importante poder ganar ese partido y derrotar a Hernán (Medford), sería lo más motivante y poner un poquito de calma”, comentó Óscar Ramírez tras la última derrota ante Sporting.

Machillo Ramírez – Alajuelense

Por un lado Alajuelense perdió ante Liberia y Sporting, mientras que Saprissa tan solo ha sufrido una derrota en el Clausura y fue como visitante (2-0) ante Herediano.

Una nueva edición del clásico

Alajuelense y Saprissa volverán a verse las caras el próximo sábado 21 de febrero en el Estadio Ricardo Saprissa, en una nueva edición del clásico nacional que llega cargada de tensión, recordando que su último enfrentamiento en ese escenario terminó igualado 2-2.

