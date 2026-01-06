Lo que faltaba: Andrés Carevic se queda con otra figura de Cartaginés y sorprende a Amarini Villatoro

A pesar de la buena campaña que hicieron juntos en el semestre anterior, llegando a semifinales del campeonato nacional y clasificando a la Copa de Campeones de la Concacaf, los caminos de Cartaginés y Andrés Carevic se separaron de manera poco feliz para el Torneo Clausura 2026.

La firma del finiquito se demoró más de lo esperado, por lo que el entrenador argentino seguía ligado al cuadro Brumoso pese a estar liderando la pretemporada de su nuevo equipo, Sporting FC. Mientras que su reemplazante, Amarini Villatoro, hacía lo propio en la Vieja Metrópoli sin ser anunciado de manera oficial.

ver también A lo Saprissa: Cartaginés quiere fichar a este delantero panameño tras la salida de Marco Ureña

En ese lapso, uno de los referentes Blanquiazules, Marco Ureña, se marchó al club josefino. Y ahora, otro delantero con el que el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 compartió vestuario siguió sus pasos.

Jesús Batiz se va de Cartaginés para jugar en Sporting

Este martes, Cartaginés comunicó a través de sus redes sociales la baja de uno de sus jugadores más utilizados por Carevic: Jesús Batiz. Si bien el movimiento en sí no sorprende, ya que se venía rumoreando sobre su salida, el condimento inesperado se lo terminó dando su nuevo destino.

Todo parecía indicar que Batiz iba a regresar a su natal Honduras para vestir la camisa de Motagua, que inició negociaciones para llevárselo. Pero finalmente reforzará a Sporting, según confirmó el periodista Álvaro De La Rocha. Por lo que le tocará enfrentar a Amarini Villatoro y a sus ex compañeros en el Clausura 2026.

(Foto: captura de X / Álvaro De La Rocha)

Publicidad

Publicidad

El semestre pasado, contando lo hecho en el Torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, Jesús Batiz disputó 27 partidos. A lo largo de esos 1.348 minutos, aportó un gol y tres asistencias.