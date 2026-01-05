Por decisión de Jafet Soto: salió campeón con Herediano en 2025 y tenía que regresar, pero le mostraron la salida

Cuando todo indicaba que su regreso estaba asegurado, la historia tomó un giro inesperado. Randy Vega, atacante que pertenece al Club Sport Herediano, no volverá al plantel rojiamarillo para este torneo, pese a haber salido campeón en 2025 y cumplir con los requisitos para reintegrarse al equipo.

Vega viene de firmar un gran Torneo Apertura 2025 con Inter de San Carlos, en la Segunda División, donde fue una de las figuras del campeonato y pieza clave en la obtención del título. Su rendimiento había generado la expectativa de que sería tomado en cuenta nuevamente por el Team.

¿Dónde seguirá su carrera Randy Vega?

Sin embargo, la decisión final pasó por el escritorio. Jafet Soto, gerente deportivo y figura clave en la planificación del club florense, optó por no reincorporar al delantero y dio el aval para que continúe en Inter San Carlos durante el presente torneo.

La información fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez, quien detalló que, aunque inicialmente el futbolista debía regresar a Herediano, nuevas rondas de negociaciones cambiaron el escenario y terminaron inclinando la balanza a favor de su permanencia en el campeón del Apertura de la Segunda División.

Actualmente, las partes se encuentran formalizando los detalles administrativos, pero el acuerdo ya está encaminado y cuenta con la aprobación del club dueño de su ficha.

Así, Randy Vega seguirá defendiendo los colores de Inter San Carlos, en una decisión que responde a la planificación deportiva de Herediano y que deja claro que, más allá de los títulos y el buen momento individual, no todos tienen asegurado su lugar en el proyecto de Jafet Soto.