Los hermanos Gabriel y Emanuel Sibaja dejaron de pertenecer a las ligas menores del Deportivo Saprissa. En un movimiento que causó mucha polémica, especialmente por la forma en la que se marcharon a Herediano, los ánimos quedaron muy calientes.

El equipo florense se quedó con dos grandes promesas con participación en la Selección de Costa Rica Sub-17, especialmente Gabriel, quien se encuentra en el Mundial de Qatar 2025 junto a La Sele.

La primera versión que surgió fue que Herediano, a través de Jafet Soto, convenció a los hermanos Sibaja por motivos económicos. Según Tigo Sports, le ofreció a los gemelos un salario mensual de 480 mil colones, mientras Saprissa no les dio lugar a un contrato profesional.

Desde el entorno de los hermanos Sibaja revelan la razón de por qué se fueron de Saprissa

En las últimas horas, tanto el padre de los hermanos Sibaja como el representante de los futbolistas, Anderson Andrade, dieron las razones de por qué dejaron Saprissa para iniciar su travesía por Herediano.

“Saprissa tuvo ese cambio de directiva en el que se perdieron algunas líneas y no se dio cuenta de las piezas importantes que tenía. Se manejan de una forma diferente, no son muy abiertos a presentar proyectos. Herediano se ha caracterizado desde que Jafet lo agarró a proyectar jugadores para el extranjero“, comentó Andrade.

“Nunca fue un tema económico, quiero dejarlo claro. Se les está abriendo a ellos otra puerta en Herediano. Estamos muy agradecidos“, aseguró Jorge Sibaja, padre de los gemelos que seguirán su carrera en Heredia.