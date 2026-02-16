Es tendencia:
Washington Ortega dice lo que nadie se anima sobre el camerino de Alajuelense y señala al Machillo Ramírez: “Tenemos que hablar”

Alajuelense sufrió su segunda derrota en el Torneo Clausura 2026 y Washington Ortega dio un paso al frente.

Por Marcial Martínez

La Liga Deportiva Alajuelense sufrió un duro revés al caer 1-2 en casa frente a Sporting FC en la séptima jornada del Torneo Clausura 2026, resultado que representó la segunda derrota del equipo en el certamen y dejó sensaciones de preocupación.

Tras el compromiso, Washington Ortega dio un paso al frente y realizó una fuerte autocrítica, asumiendo responsabilidades por el desempeño colectivo y señalando la necesidad urgente de corregir errores junto al Machillo Ramírez.

El mensaje de Washington Ortega en Alajuelense

Washington Ortega asumió responsabilidades y fue claro al reconocer el complicado momento del equipo, señalando que los resultados están costando más de lo esperado y que es tiempo de “dar la cara”, mejorar colectivamente y hablar puertas adentro con un mensaje también directo para el Machillo Ramírez.

“Nos sentimos responsables de la situación que nos toca afrontar, que no es la mejor. Nos está costando los partidos, tenemos que mejorar un montón y hay que dar la cara en este instante”, dijo Washington al terminar el compromiso contra Sporting.

Ha sido duro y tenemos que hablar entre nosotros y con el profe (Machillo Ramírez). Debemos tratar de reaccionar ya, porque es un campeonato corto y se viene el clásico”, señaló Washington Ortega.

El plantel rojinegro es consciente de que no hay margen de error, ya que en la próxima fecha deberán afrontar el clásico frente al Deportivo Saprissa, un duelo que siempre marca el pulso del campeonato y en el que la Liga Deportiva Alajuelense está obligada a reaccionar.

