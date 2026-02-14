Este sábado, el Club Sport Herediano y Cartaginés midieron fuerzas para luchar por el liderazgo del Clausura 2026. El partido quedó por 1-0 para el Team, que supo aprovechar un gol antes del minuto y logró subirse a lo más alto en soledad.

En el inicio del complemento, se vivió una situación particular que se viene dando con frecuencia en el Carlos Alvarado. Allí, donde hace de local Herediano, volvió a darse un apagón. Esta vez tuvo dificultades la torre central y el partido debió pararse.

Fueron 15 los minutos que el encuentro se vio obligado a detenerse. Por este motivo, desde Cartaginés lanzaron un fuerte reclamo por haberse repetido una situación de estas en el estadio ubicado en Santa Bárbara.

¿Unafut tomará medidas contra Herediano ante los constantes apagones?

Marcelo Pereira, jugador del equipo de Cartago, se acercó hasta los comisarios de Unafut presentes y les dejó un pedido especial para los próximos compromisos: “Hay que hacer algo, ya son tres veces que pasa acá”.

Este apagón ya había ocurrido en las últimas presentaciones contra el Deportivo Saprissa y Guadalupe. Desde entonces, el Team no ha realizado mejoras en la iluminación del estadio y todo continúa de la misma manera.

Consumado este partido, Herediano se prepara para visitar a San Carlos en la próxima jornada como único líder. Cartaginés, por su parte, buscará recuperarse del triunfo frente a Liberia, aunque primero deberá recibir a Vancouver Whitecaps por la Concachampions.

