Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

“Hay que hacer algo”: Cartaginés hace un fuerte reclamo ante Unafut tras la derrota contra Herediano

Herediano se quedó con el encuentro por 1-0 en un juego que tuvo polémica por una situación que se vivió.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
En Cartago se molestaron.
© ESPNEn Cartago se molestaron.

Este sábado, el Club Sport Herediano y Cartaginés midieron fuerzas para luchar por el liderazgo del Clausura 2026. El partido quedó por 1-0 para el Team, que supo aprovechar un gol antes del minuto y logró subirse a lo más alto en soledad.

En el inicio del complemento, se vivió una situación particular que se viene dando con frecuencia en el Carlos Alvarado. Allí, donde hace de local Herediano, volvió a darse un apagón. Esta vez tuvo dificultades la torre central y el partido debió pararse.

Fueron 15 los minutos que el encuentro se vio obligado a detenerse. Por este motivo, desde Cartaginés lanzaron un fuerte reclamo por haberse repetido una situación de estas en el estadio ubicado en Santa Bárbara.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la victoria de Herediano ante Cartaginés

ver también

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la victoria de Herediano ante Cartaginés

¿Unafut tomará medidas contra Herediano ante los constantes apagones?

Marcelo Pereira, jugador del equipo de Cartago, se acercó hasta los comisarios de Unafut presentes y les dejó un pedido especial para los próximos compromisos: “Hay que hacer algo, ya son tres veces que pasa acá”.

Este apagón ya había ocurrido en las últimas presentaciones contra el Deportivo Saprissa y Guadalupe. Desde entonces, el Team no ha realizado mejoras en la iluminación del estadio y todo continúa de la misma manera.

Consumado este partido, Herediano se prepara para visitar a San Carlos en la próxima jornada como único líder. Cartaginés, por su parte, buscará recuperarse del triunfo frente a Liberia, aunque primero deberá recibir a Vancouver Whitecaps por la Concachampions.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Daniel González recibe una advertencia de José Giacone tras marcar en el debut con Herediano: “Tiene que…”
Costa Rica

Daniel González recibe una advertencia de José Giacone tras marcar en el debut con Herediano: “Tiene que…”

¿Quién es y cómo juega Daniel González, la joya de Herediano?
Costa Rica

¿Quién es y cómo juega Daniel González, la joya de Herediano?

Mambo Núñez manda un mensaje que sorprende a Saprissa
Deportivo Saprissa

Mambo Núñez manda un mensaje que sorprende a Saprissa

Jeaustin Campos se adueña de Honduras: Motagua y Olimpia en vilo; así está la tabla de posiciones en el Clausura 2026
Honduras

Jeaustin Campos se adueña de Honduras: Motagua y Olimpia en vilo; así está la tabla de posiciones en el Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo