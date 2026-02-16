Es tendencia:
Rolando Fonseca destroza a Alajuelense y expone el problema del Machillo Ramírez que todos callan antes del clásico con Saprissa

Luego de la categórica derrota de Alajuelense ante Sporting, Rolando Fonseca habló del mal presente de los manudos.

Por Pablo Rocca

Rolando Fonseca destruyó a Alajuelense.
En un momento donde el ambiente previo al clásico nacional comienza a calentarse, la figura de Rolando Fonseca irrumpió con fuerza para sacudir los cimientos de Liga Deportiva Alajuelense. El exdelantero rojinegro y hoy analista no tuvo contemplaciones tras la derrota 2-1 frente a Sporting en el Morera Soto, un resultado que dejó al campeón fuera de la zona de clasificación del Clausura 2026.

A pocos días del choque ante el Deportivo Saprissa, la caída no solo golpea en la tabla, también instala dudas profundas sobre el verdadero estado anímico del grupo que dirige Óscar Ramírez.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre el presente de Alajuelense?

Rolando Fonseca fue categórico al analizar lo ocurrido. Ayer desnudaron las falencias defensivas de un equipo que fue campeón. Lo agarró Sporting en velocidad y le cambiaron el ritmo a esa defensa y los hizo ver mal”, señaló sin rodeos.

Pero el cuestionamiento más fuerte apuntó al componente mental: “Esto no es de trabajo, esto es de actitud, de ser campeón. Si usted cree que por ser campeón logró todo, en una carrera de 20 años, discúlpeme pero la directiva de Alajuelense debe saber qué hacen.

Fonseca incluso remató con otra sentencia demoledora: Es una vergüenza cómo se presentó el campeón ante un colero que se mostró bastante bien. Óscar sabe que ayer le desnudaron el equipo”.

El mal presente de Alajuelense

La derrota ante Sporting no fue un tropiezo aislado. Se trata de la segunda caída consecutiva y del cuarto compromiso seguido sin conocer la victoria, una racha que en cualquier institución grande enciende las alarmas.

El conjunto manudo comenzó el torneo con expectativas altas tras el título anterior, pero hoy se encuentra fuera de los cuatro puestos que dan acceso a la fase final. En un campeonato corto, esa tendencia negativa pesa el doble y el margen de error se reduce a la mínima expresión.

