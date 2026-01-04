Andrés Carevic va por todo: Sporting está cerca de fichar al futbolista por el que se pelearon Saprissa y Alajuelense

Luego de seis meses de inactividad tras finalizar su contrato con el Beitar Jerusalem, el legionario Mayron George, un verdadero trotamundos del fútbol, podría estar cerca de regresar a Costa Rica.

En el último mercado, la afición del Deportivo Saprissa se había ilusionado con su llegada como reemplazante de Newton Williams, pero el directivo Erick Lonnis apagó rápidamente la esperanza: las pretensiones económicas del delantero de 32 años estaban fuera del alcance de las debilitadas arcas moradas.

Días después, su nombre comenzó a sonar en Liga Deportiva Alajuelense, donde, según el periodista Kevin Jiménez, el gerente deportivo Carlos Vela lo sugirió como posible refuerzo para Óscar Ramírez. Sin embargo, el perfil de George no terminaba de convencer al Machillo, por lo que los manudos finalmente decidieron apostar por el mexicano Ronaldo Cisneros, que acabó siendo una de las incorporaciones más acertadas de la temporada.

¿Mayron George aterriza en La Argentina?

Con la apertura de un nuevo mercado, el equipo tico que ahora aparece interesado en los servicios de Mayron George es Sporting FC, que en el Clausura 2026 cambiará su localía a La Argentina, Grecia.

“¿Mayron George rumbo a La Argentina? Hay chances, están hablando”, informó el periodista Tomás Fonseca en sus redes sociales, para luego reconfirmar la primicia en una transmisión en vivo en su canal de YouTube. El conjunto que será dirigido por Andrés Carevic quiere reforzarse con todo tras un semestre decepcionante que lo tuvo peleando en el fondo de la tabla.

Además de la posible llegada de George, los josefinos están muy cerca de cerrar también la contratación de Marco Ureña, quien no renovó su vínculo con Cartaginés y seguiría los pasos de Carevic.

Los números de Mayron George

El centrodelantero nacido en Limón tiene 32 años, mide 1,89 metros y acumula seis meses sin disputar un partido oficial. A lo largo de su carrera pasó por 12 clubes, con experiencia en Francia, Noruega, Dinamarca, Grecia, Hungría, Suecia, Costa Rica e Israel.

Además, Mayron George disputó 14 partidos como internacional con la Selección Mayor de Costa Rica. Además suma 375 encuentros a nivel de clubes, con 89 goles y 27 asistencias.