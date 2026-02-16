La Selección de Guatemala quiere iniciar el nuevo ciclo de Luis Fernando Tena de la mejor manera. Después de haber disputado un amistoso contra Canadá en el mes de enero, la Fedefut se movió rápido para poder concretar nuevos juegos para la fecha FIFA de marzo.

Ya es prácticamente un hecho que Guatemala tendrá un partido contra Argelia en tierras italianas. Precisamente se llevará a cabo en Torino. Este sería el 27 de marzo. Además de este encuentro, desde la Federación de Fútbol de Guatemala preparan un nuevo anuncio importante.

Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, Guatemala podría enfrentar a Perú el 31 de marzo, es decir, cuatro días después del amistoso frente a los argelinos. Aún no está confirmado, pero es “muy probable” comunicó la fuente mencionada.

ver también Costa Rica no lo llamó: la otra selección de Centroamérica que se ilusiona con tener a Daniel González, la joya de Herediano

En caso de confirmarse, este nuevo partido se jugará en España. De esta manera, la Azul y Blanco tendrá dos oportunidades fundamentales para escalar en el ranking FIFA, donde ha crecido en los últimos meses debido a resultados positivos como se dieron en la Copa Oro 2025.

Oportunidad para las figuras de Guatemala

No sólo ayudará al seleccionado chapín en caso de triunfar, sino que también puede ser una buena oportunidad para los que se luzcan y tengan aspiraciones de convertirse en legionarios, una materia en la que Guatemala está en falta.

La mayoría de los jugadores que convoca habitualmente Luis Fernando Tena pertenecen a la Liga Nacional. Entre Comunicaciones, Municipal y Antigua GFC se reparten gran parte de las nóminas. Por eso, varios jugadores podrían ser vistos por reclutadores europeos en esta doble fecha.

Publicidad