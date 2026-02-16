Es tendencia:
Salió campeón con Alajuelense, se fue a un rival directo y ahora sueña con regresar: “Volver a ponerme la Rojinegra”

Sabe lo que es consagrarse con Alajuelense y ahora sueña con la posibilidad de volver a jugar en la Liga.

Pablo Rocca

Ex campeón con Alajuelense quiere volver.
El presente de Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de tensión deportiva que contrasta con la reciente memoria de éxito. El campeón luce irregular en el Clausura 2026, encadena partidos sin convencer y la presión crece en cada presentación en el Alejandro Morera Soto.

En ese contexto apareció un nombre que todavía despierta respeto y nostalgia entre los seguidores manudos. Un futbolista que está en Sporting, que salió campeón con la Liga y ahora quiere regresar.

¿Cuál es el futbolista que quiere volver a Alajuelense?

Tras la derrota de Alajuelense frente a Sporting, Alex López fue consultado sobre la posibilidad de regresar en el futuro al equipo con el que alcanzó la gloria. La pregunta no era sencilla, tomando en cuenta que enfrentaba al club que lo catapultó en Costa Rica.

Sin embargo, su respuesta fue directa y cargada de sentimiento. “Quién iba a decir que vendría a jugar al Morera con otro equipo. Toca que en algún momento poder volver a ponerme la rojinegra, expresó el hondureño ante los micrófonos.

La frase no pasó desapercibida. En un entorno donde el presente genera dudas y el equipo busca reencontrarse con su mejor versión, escuchar a un exreferente manifestar abiertamente su deseo de volver alimenta la conversación.

El hecho de que hoy milite en una escuadra que compite directamente con la Liga le añade un matiz especial a sus palabras. No es habitual que un futbolista en actividad, defendiendo otros intereses, abra la puerta de forma tan clara a un posible retorno. Eso habla de la conexión que mantiene con la institución y de lo que significó su etapa en el club rojinegro, más allá de los títulos y estadísticas.

