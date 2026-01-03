Alajuelense lo descarta: se filtra la razón por la que Agustín Auzmendi no llegaría al equipo de Machillo Ramírez

En los últimos días, entre los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense creció la ilusión por la posibilidad de concretar un verdadero fichaje bomba para ir en busca del bicampeonato nacional en el Clausura 2026.

El nombre que resonaba en el club rojinegro era el de Agustín Auzmendi, centrodelantero argentino que actualmente milita en Godoy Cruz y que dejó un muy buen recuerdo en Centroamérica por su paso por Motagua.

El peso del factor económico

Sin embargo, la realidad indica que es muy difícil que la directiva rojinegra pueda concretar su incorporación. El principal obstáculo es el factor económico; si bien las arcas del club gozan de buena salud y se vieron fortalecidas tras la reciente consagración en la Copa Centroamericana, las pretensiones salariales del goleador quedarían fuera del alcance de la institución.

Según pudo conocer Fútbol Centroamérica, Auzmendi percibe en Argentina un salario que supera los 30 mil dólares mensuales, sin contar bonificaciones adicionales por objetivos cumplidos.

La ficha de Agustín Auzmendi pertenece a Godoy Cruz (Instagram).

En contraste, el flamante refuerzo manudo Kenneth Vargas, que llega con un importante cartel por su experiencia internacional con la Selección de Costa Rica y el fútbol europeo, habría acordado un sueldo que no superaría los 15 mil dólares al mes.

Un rumor para tomar con pinzas

A este escenario se suma la información aportada por el periodista Maynor Solano, aunque se trata de un dato que debe tomarse con cautela. “El factor económico fue determinante para que la Liga Deportiva Alajuelense diera marcha atrás en la negociación por el jugador Agustín Auzmendi. El argentino pedía 70 mil dólares al mes para poder jugar con los manudos”, afirmó. La cifra resulta astronómica para los estándares del fútbol regional y, por lo mismo, difícil de creer.

De momento, tampoco existe confirmación oficial de que hayan existido contactos formales entre el equipo que dirige Óscar Ramírez y el entorno del jugador. Lo que hoy aparece como más probable es que Alajuelense haya descartado la posibilidad de ficharlo incluso antes de iniciar conversaciones, aunque esa lectura no deja de ser una especulación.