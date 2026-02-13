Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Herediano vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo de punteros del Clausura 2026

Este sábado en Santa Bárbara hay un choque de líderes por la séptima fecha del Clausura 2026 de Costa Rica.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Herediano y Cartaginés se juegan la punta del torneo.
Herediano y Cartaginés se juegan la punta del torneo.

Este viernes empieza la 7ª fecha del Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica y el primer plato fuerte de la jornada se vivirá este sábado con un duelo que puede mover toda la parte alta: Herediano y Cartaginés llegan como líderes con 13 puntos y se juegan el liderato cara a cara.

El equipo florense de José Giacone recibe en Santa Bárbara a un Cartaginés que, con Amarini Villatoro, sostiene la regularidad del arranque y quiere dar el golpe como visitante. El contexto es claro: el que gane queda solo en la cima y manda un mensaje fuerte en la pelea por la clasificación.

Sanción y quita de puntos: Herediano y Cartaginés reciben el aviso de la Unafut que complica su lucha por el primer lugar del Clausura 2026

ver también

Sanción y quita de puntos: Herediano y Cartaginés reciben el aviso de la Unafut que complica su lucha por el primer lugar del Clausura 2026

Herediano vs. Cartaginés: a qué hora juegan y cómo ver

  • Fecha: sábado 14 de febrero de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. (Costa Rica)
  • Estadio: Carlos Alvarado Villalobos (Santa Bárbara)
  • TV: FUTV

Cómo llega Herediano

El “Team” llega con el envión de un torneo muy sólido: 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota en seis partidos. Su última presentación fue un 1-1 ante Alajuelense.

Resultados en el Clausura 2026:

  • Sporting 0-2 Herediano
  • Herediano 2-0 Saprissa
  • Herediano 4-0 Guadalupe
  • Liberia 1-0 Herediano
  • Herediano 2-1 Puntarenas
  • Alajuelense 1-1 Herediano

Cómo llega Cartaginés

El cuadro brumoso también suma 13 puntos y se sostiene arriba pese al traspié que tuvo en la Fecha 5. Viene de ganar 1-0 a Pérez Zeledón.

Publicidad

Resultados en el Clausura 2026:

  • Cartaginés 2-1 Guadalupe
  • Puntarenas 0-2 Cartaginés
  • Cartaginés 1-0 Alajuelense
  • Saprissa 0-0 Cartaginés
  • Cartaginés 0-2 Sporting
  • Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón
Leo Moreira muestra un cambio drástico en su futuro y sorprende a Costa Rica: “Cocinar es más difícil que atajar”

ver también

Leo Moreira muestra un cambio drástico en su futuro y sorprende a Costa Rica: “Cocinar es más difícil que atajar”

Árbitro del partido

Según la designación de la Comisión de Arbitrajeel árbitro central del partido por la punta será David Gómez. Estará acompañado por:

Publicidad
  • Asistente 1: Luis Granados
  • Asistente 2: Jeriel Valverde
  • Cuarto árbitro: Kevin Ruiz
  • VAR: Keylor Herrera
  • AVAR: Octavio Jara

Así se juega la fecha 7 del Clausura 2026

Viernes 13/2

  • Puntarenas vs. Pérez Zeledón (Tigo Sports) – 8:00 pm
Publicidad

Sábado 14/2

  • Guadalupe vs. San Carlos (FUTV) – 5:00 pm
  • Herediano vs. Cartaginés (FUTV) – 8:00 pm

Domingo 15/2

  • Liberia vs. Saprissa (FUTV) – 3:00 pm
  • Alajuelense vs. Sporting (FUTV) – 6:00 pm
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tricampeón con Saprissa lanza un mensaje que ilusiona a Medford con su regreso a las canchas
Deportivo Saprissa

Tricampeón con Saprissa lanza un mensaje que ilusiona a Medford con su regreso a las canchas

Quita de puntos: Herediano y Cartaginés reciben el aviso que complica su lucha por el liderato
Costa Rica

Quita de puntos: Herediano y Cartaginés reciben el aviso que complica su lucha por el liderato

"Ya está muy avanzado": LDA anuncia el regreso de una figura
Liga Deportiva Alajuelense

"Ya está muy avanzado": LDA anuncia el regreso de una figura

Rónald González anuncia lo que Costa Rica esperaba del nuevo DT
Costa Rica

Rónald González anuncia lo que Costa Rica esperaba del nuevo DT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo