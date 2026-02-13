Herediano vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo de punteros del Clausura 2026

Este viernes empieza la 7ª fecha del Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica y el primer plato fuerte de la jornada se vivirá este sábado con un duelo que puede mover toda la parte alta: Herediano y Cartaginés llegan como líderes con 13 puntos y se juegan el liderato cara a cara.

El equipo florense de José Giacone recibe en Santa Bárbara a un Cartaginés que, con Amarini Villatoro, sostiene la regularidad del arranque y quiere dar el golpe como visitante. El contexto es claro: el que gane queda solo en la cima y manda un mensaje fuerte en la pelea por la clasificación.

Herediano vs. Cartaginés: a qué hora juegan y cómo ver

Fecha: sábado 14 de febrero de 2026

sábado Hora: 8:00 p.m. (Costa Rica)

(Costa Rica) Estadio: Carlos Alvarado Villalobos (Santa Bárbara)

(Santa Bárbara) TV: FUTV

Cómo llega Herediano

El “Team” llega con el envión de un torneo muy sólido: 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota en seis partidos. Su última presentación fue un 1-1 ante Alajuelense.

Resultados en el Clausura 2026:

Sporting 0-2 Herediano

Herediano 2-0 Saprissa

Herediano 4-0 Guadalupe

Liberia 1-0 Herediano

Herediano 2-1 Puntarenas

Alajuelense 1-1 Herediano

Cómo llega Cartaginés

El cuadro brumoso también suma 13 puntos y se sostiene arriba pese al traspié que tuvo en la Fecha 5. Viene de ganar 1-0 a Pérez Zeledón.

Resultados en el Clausura 2026:

Cartaginés 2-1 Guadalupe

Puntarenas 0-2 Cartaginés

Cartaginés 1-0 Alajuelense

Saprissa 0-0 Cartaginés

Cartaginés 0-2 Sporting

Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón

Árbitro del partido

Según la designación de la Comisión de Arbitrajeel árbitro central del partido por la punta será David Gómez. Estará acompañado por:

Asistente 1: Luis Granados

Luis Granados Asistente 2: Jeriel Valverde

Jeriel Valverde Cuarto árbitro: Kevin Ruiz

Kevin Ruiz VAR: Keylor Herrera

Keylor Herrera AVAR: Octavio Jara

Así se juega la fecha 7 del Clausura 2026

Viernes 13/2

Puntarenas vs. Pérez Zeledón (Tigo Sports) – 8:00 pm

Sábado 14/2

Guadalupe vs. San Carlos (FUTV) – 5:00 pm

Herediano vs. Cartaginés (FUTV) – 8:00 pm

Domingo 15/2

Liberia vs. Saprissa (FUTV) – 3:00 pm

Alajuelense vs. Sporting (FUTV) – 6:00 pm

