Herediano vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo de punteros del Clausura 2026

Este viernes empieza la 7ª fecha del Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica y el primer plato fuerte de la jornada se vivirá este sábado con un duelo que puede mover toda la parte alta: Herediano y Cartaginés llegan como líderes con 13 puntos y se juegan el liderato cara a cara.
El equipo florense de José Giacone recibe en Santa Bárbara a un Cartaginés que, con Amarini Villatoro, sostiene la regularidad del arranque y quiere dar el golpe como visitante. El contexto es claro: el que gane queda solo en la cima y manda un mensaje fuerte en la pelea por la clasificación.
Herediano vs. Cartaginés: a qué hora juegan y cómo ver
- Fecha: sábado 14 de febrero de 2026
- Hora: 8:00 p.m. (Costa Rica)
- Estadio: Carlos Alvarado Villalobos (Santa Bárbara)
- TV: FUTV
Cómo llega Herediano
El “Team” llega con el envión de un torneo muy sólido: 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota en seis partidos. Su última presentación fue un 1-1 ante Alajuelense.
Resultados en el Clausura 2026:
- Sporting 0-2 Herediano
- Herediano 2-0 Saprissa
- Herediano 4-0 Guadalupe
- Liberia 1-0 Herediano
- Herediano 2-1 Puntarenas
- Alajuelense 1-1 Herediano
Cómo llega Cartaginés
El cuadro brumoso también suma 13 puntos y se sostiene arriba pese al traspié que tuvo en la Fecha 5. Viene de ganar 1-0 a Pérez Zeledón.
Resultados en el Clausura 2026:
- Cartaginés 2-1 Guadalupe
- Puntarenas 0-2 Cartaginés
- Cartaginés 1-0 Alajuelense
- Saprissa 0-0 Cartaginés
- Cartaginés 0-2 Sporting
- Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón
Árbitro del partido
Según la designación de la Comisión de Arbitrajeel árbitro central del partido por la punta será David Gómez. Estará acompañado por:
- Asistente 1: Luis Granados
- Asistente 2: Jeriel Valverde
- Cuarto árbitro: Kevin Ruiz
- VAR: Keylor Herrera
- AVAR: Octavio Jara
Así se juega la fecha 7 del Clausura 2026
Viernes 13/2
- Puntarenas vs. Pérez Zeledón (Tigo Sports) – 8:00 pm
Sábado 14/2
- Guadalupe vs. San Carlos (FUTV) – 5:00 pm
- Herediano vs. Cartaginés (FUTV) – 8:00 pm
Domingo 15/2
- Liberia vs. Saprissa (FUTV) – 3:00 pm
- Alajuelense vs. Sporting (FUTV) – 6:00 pm