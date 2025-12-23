Fue campeón con Alajuelense y ahora lo quiere Liberia: José Cardozo pidió otro importante fichaje para 2026

Liberia continúa moviéndose con ambición en la planificación de su plantel para la temporada 2026, con la mirada puesta en reforzar áreas clave a petición directa de su cuerpo técnico.

Tras un pasado con la Liga Deportiva Alajuelense, el entrenador José Cardozo ha solicitado a la dirigencia un nuevo fichaje de peso.

El fichaje en el radar de Liberia que fue campeón con Alajuelense

Según explicó Wilder Eusse, presidente de Liberia, en entrevista con La Nación, uno de los principales focos del club en este mercado de fichajes está puesto en la posibilidad de sumar a Suhander Zúñiga, actualmente en Cartaginés.

El dirigente confirmó el interés del club por el futbolista, aunque dejó claro que cualquier avance dependerá de una negociación directa con Cartaginés.

“Queremos a Suhander Zúñiga, pero debemos negociar con Cartaginés. Estamos a la espera de que ellos resuelvan lo de su cuerpo técnico, para ver si podemos tener a Suhander”, expresó Wilder Eusse para La Nación.

En paralelo, Liberia también explora otras alternativas dentro del mercado local y ha puesto la mira en tres futbolistas de Saprissa como posibles refuerzos. Entre ellos figuran Yoserth Hernández y Douglas Sequeira, además de un intercambio por Jefferson Brenes.

Durante su etapa con Alajuelense, Suhander Zúñiga logró sumar títulos importantes a su palmarés, siendo parte del equipo campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf en 2023 y de la Copa de Costa Rica en la temporada 2023-2024.