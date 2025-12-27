Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Lo pidió José Giacone: el nuevo DT de Herediano ya definió a su primer refuerzo desde Nicaragua

El flamante entrenador de Herediano quiere incorporar a un viejo conocido del fútbol de Nicaragua para el Clausura 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
José Giacone define su primer refuerzo.
© X.José Giacone define su primer refuerzo.

El Club Sport Herediano confirmó a José Giacone como su nuevo entrenador de cara al Torneo Clausura 2026. Tras el fracaso en el Apertura 2025, donde el Team florense llegó como bicampeón costarricense pero ni siquiera logró clasificar a las semifinales del certamen que terminó quedando en manos de Liga Deportiva Alajuelense, la institución sabe que necesita un golpe de timón.

Con la mira puesta en recuperar el protagonismo perdido, el técnico argentino —que vuelve al club donde fue campeón en 2019— ya comenzó a perfilar un mercado de fichajes competitivo.

“Ya se me hace pesado”: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con el mensaje sobre su futuro que nadie esperaba tras la 31

ver también

“Ya se me hace pesado”: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con el mensaje sobre su futuro que nadie esperaba tras la 31

El primer pedido de José Giacone

La directiva presidida por Jafet Soto ya conoce el primer refuerzo que el nuevo entrenador quiere incorporar. De acuerdo con la información del periodista Kevin Jiménez, Herediano intentará fichar a Justin Cano, defensor central del Cacique Diriangén de Nicaragua, reciente campeón del Apertura 2025 bajo la dirección del propio Giacone.

El zaguero de 23 años disputó 17 Municipal y Antigua GFC tienen todo listo para definir al campeón de la Liga Nacional de Guatemala. Así formarían hoy en “El Trébol”.

Tweet placeholder

Giacone quiere llevar a un futbolista de plena confianza, que entiende su idea de juego y que fue pieza clave en su más reciente éxito. La negociación todavía no está cerrada, pero es la prioridad inmediata del Team en el arranque del mercado.

Publicidad

El otro gran objetivo del Team

José Giacone sacude el mercado de fichajes: los cinco refuerzos que podrían aterrizar en Herediano con el nuevo DT

ver también

José Giacone sacude el mercado de fichajes: los cinco refuerzos que podrían aterrizar en Herediano con el nuevo DT

Mientras trabajan por Cano, en Herediano también siguen muy de cerca la situación de Randall Leal, quien tiene una propuesta del club para regresar al fútbol costarricense tras su paso por la MLS.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Diriangén se olvida de José Giacone: Del futbol de Costa Rica rumbo al gigante de Nicaragua
Nicaragua

Diriangén se olvida de José Giacone: Del futbol de Costa Rica rumbo al gigante de Nicaragua

Jafet Soto no logra fichar a futbolista que se lució con Giacone
Costa Rica

Jafet Soto no logra fichar a futbolista que se lució con Giacone

“Los llevo en mi corazón”: José Giacone confirma la noticia que tanto temían los aficionados de Diriangén
Nicaragua

“Los llevo en mi corazón”: José Giacone confirma la noticia que tanto temían los aficionados de Diriangén

Problemas con FIFA: En El Salvador crece la preocupación tras fuerte castigo
El Salvador

Problemas con FIFA: En El Salvador crece la preocupación tras fuerte castigo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo