Ni Bengunché ni Auzmendi: Alajuelense tiene en carpeta a este delantero con pasado en Europa

La Liga Deportiva Alajuelense continúa moviéndose con cautela, pero con ambición, de cara a la temporada 2026. Tras consagrarse campeón del Apertura 2025 y de la Copa Centroamericana, la dirigencia rojinegra, junto al cuerpo técnico, trabaja en la conformación de un plantel competitivo que le permita dar el salto definitivo a nivel internacional.

Si bien en los últimos días se habló con fuerza de nombres como Benguché y Auzmendi para reforzar el ataque, en las oficinas del Morera Soto apareció una alternativa distinta, con un perfil más internacional y experiencia en el fútbol europeo.

¿Cuál el delantero que sondeó Alajuelense?

Según informó el periodista Josué Quesada, Alajuelense sondeó la situación de Mayron George, delantero costarricense que ha desarrollado buena parte de su carrera fuera del país. El atacante cuenta con un recorrido poco habitual en el mercado local, tras haber militado en clubes de Noruega, como el Midtjylland, además de una etapa en Francia con el Pau FC.

Su experiencia internacional no termina ahí. El último club de George fue el Beitar Jerusalem de Israel, donde jugó antes de quedar en condición de agente libre en el fútbol de Medio Oriente.

Mayron George es buscado por Alajuelense.

El principal punto de análisis para Alajuelense pasa por su actualidad deportiva. Mayron George no disputa un partido oficial desde hace seis meses, periodo en el que quedó sin equipo, situación que genera cautela dentro del club rojinegro al momento de evaluar su posible incorporación.

Publicidad

Publicidad

ver también Alajuelense apunta a la Concachampions: los dos fichajes que Machillo Ramírez pidió para ser protagonistas en el 2026

Aun así, su nombre está sobre la mesa como una opción que podría aportar experiencia, físico y roce internacional, cualidades que el cuerpo técnico considera clave para afrontar los retos del 2026, especialmente en torneos de alto nivel como la Concachampions.

Por ahora, Alajuelense sigue evaluando alternativas y afinando su estrategia de mercado. Mientras algunos nombres pierden fuerza, otros emergen silenciosamente, confirmando que la Liga busca refuerzos con jerarquía y un perfil diferente para volver a competir en grande.