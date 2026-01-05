Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Ni Bengunché ni Auzmendi: Alajuelense tiene en carpeta a este delantero con pasado en Europa

Pensando en armar la delantera para el 2026, Alajuelense sondeó a un atacante que jugó en varios clubes europeos.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense quiere un refuerzo europeo.
Alajuelense quiere un refuerzo europeo.

La Liga Deportiva Alajuelense continúa moviéndose con cautela, pero con ambición, de cara a la temporada 2026. Tras consagrarse campeón del Apertura 2025 y de la Copa Centroamericana, la dirigencia rojinegra, junto al cuerpo técnico, trabaja en la conformación de un plantel competitivo que le permita dar el salto definitivo a nivel internacional.

Si bien en los últimos días se habló con fuerza de nombres como Benguché y Auzmendi para reforzar el ataque, en las oficinas del Morera Soto apareció una alternativa distinta, con un perfil más internacional y experiencia en el fútbol europeo.

¿Cuál el delantero que sondeó Alajuelense?

Según informó el periodista Josué Quesada, Alajuelense sondeó la situación de Mayron George, delantero costarricense que ha desarrollado buena parte de su carrera fuera del país. El atacante cuenta con un recorrido poco habitual en el mercado local, tras haber militado en clubes de Noruega, como el Midtjylland, además de una etapa en Francia con el Pau FC.

Su experiencia internacional no termina ahí. El último club de George fue el Beitar Jerusalem de Israel, donde jugó antes de quedar en condición de agente libre en el fútbol de Medio Oriente.

Mayron George es buscado por Alajuelense.

Mayron George es buscado por Alajuelense.

El principal punto de análisis para Alajuelense pasa por su actualidad deportiva. Mayron George no disputa un partido oficial desde hace seis meses, periodo en el que quedó sin equipo, situación que genera cautela dentro del club rojinegro al momento de evaluar su posible incorporación.

Publicidad
Alajuelense apunta a la Concachampions: los dos fichajes que Machillo Ramírez pidió para ser protagonistas en el 2026

ver también

Alajuelense apunta a la Concachampions: los dos fichajes que Machillo Ramírez pidió para ser protagonistas en el 2026

Aun así, su nombre está sobre la mesa como una opción que podría aportar experiencia, físico y roce internacional, cualidades que el cuerpo técnico considera clave para afrontar los retos del 2026, especialmente en torneos de alto nivel como la Concachampions.

Por ahora, Alajuelense sigue evaluando alternativas y afinando su estrategia de mercado. Mientras algunos nombres pierden fuerza, otros emergen silenciosamente, confirmando que la Liga busca refuerzos con jerarquía y un perfil diferente para volver a competir en grande.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense apunta a la Concachampions con dos fichajes bombas
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense apunta a la Concachampions con dos fichajes bombas

No es Auzmendi: Machillo espera un 9 extranjero, pero antes debe limpiar a una figura
Liga Deportiva Alajuelense

No es Auzmendi: Machillo espera un 9 extranjero, pero antes debe limpiar a una figura

Alajuelense no lo esconde: la verdad sobre el futuro de Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense no lo esconde: la verdad sobre el futuro de Machillo Ramírez

Ex promesa de Saprissa ficha con un rival directo
Deportivo Saprissa

Ex promesa de Saprissa ficha con un rival directo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo