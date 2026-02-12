Es tendencia:
Sanción y quita de puntos: Herediano y Cartaginés reciben el aviso de la Unafut que complica su lucha por el primer lugar del Clausura 2026

Cartaginés y Herediano, líderes del Clausura 2026, enfrentan un problema dolor de cabeza que podría costarles puntos clave en plena pelea por la cima.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

© La Nación / ESPN.Cartaginés y Herediano encienden las alarmas.

Con seis jornadas ya disputadas en el Torneo Clausura 2026, la Liga Promérica tiene dos animadores claros en la pelea por el primer lugar de la fase regular: Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés.

Aunque ambos están igualados en 13 puntos (4 victorias, 1 empate y 1 derrota), el Team dirigido por José Giacone saca ventaja gracias a su diferencia de gol de +8, mientras que los brumosos cosecharon triunfos menos abultados y registran un balance de +3.

Herediano mira a todos desde arriba en el Clausura (CS Herediano).

Sin embargo, los líderes del campeonato empiezan a enfrentar un dolor de cabeza derivado de la normativa más discutida del reglamento de la Unafut: la regla de minutos Sub-21.

La regla Sub-21 empieza a pesarle a los líderes

Todos los equipos deben completar un mínimo de 1200 minutos con futbolistas menores de 21 años durante la fase regular, y los números actuales encienden las alarmas tanto en Heredia como en la Vieja Metrópoli.

Mientras Municipal Liberia lidera cómodamente ese rubro con 1015 minutos acumulados, Herediano y Cartaginés aparecen muy rezagados. El cuadro dirigido por Amarini Villatoro apenas suma 349 minutos Sub-21, repartidos entre tres jugadores, mientras que los florenses acumulan 268 minutos entre dos juveniles.

La tabla de minutos Sub-21 (Unafut).

En toda la Liga Promérica, únicamente Sporting FC presenta un registro inferior, con apenas 215 minutos, lo que pone en contexto la magnitud del problema para los actuales punteros del campeonato.

Las duras sanciones por no cumplir la regla Sub-21

¿Qué ocurre si no se alcanza el mínimo exigido? Las sanciones detalladas en el reglamento de primera división incluyen multas económicas y, lo más determinante, la deducción de tres puntos en la tabla de posiciones.

Para Herediano y Cartaginés, esa quita podría marcar la diferencia entre ganar la fase regular y asegurarse el boleto directo a una eventual Gran Final o perder ese privilegio clave.

Con un tercio del Clausura ya disputado, tanto en Heredia como en Cartago saben que deberán acelerar la inclusión de juveniles en sus rotaciones, una tarea delicada que exige equilibrio para no resignar competitividad en alineaciones.

