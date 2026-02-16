“Evolución satisfactoria”: Saprissa confirma la noticia que acelera el regreso de una figura con el clásico ante Alajuelense en la mira

El clásico femenino del viernes entre la Liga Deportiva Alajuelense Femenino y el Deportivo Saprissa Femenino dejó mucho más que el 2-1 en el marcador, luego de que Carolina Venegas sufriera múltiples fracturas nasales tras un fuerte codazo de Emilie Valenciano en los minutos finales del compromiso.

Sin embargo, horas después se confirmó que la evolución de Venegas ha sido satisfactoria, una noticia que lleva tranquilidad mientras inicia su proceso de recuperación, manteniendo la esperanza de verla de regreso en cancha una vez que supere esta complicada lesión.

ver también Washington Ortega dice lo que nadie se anima sobre el camerino de Alajuelense y señala al Machillo Ramírez: “Tenemos que hablar”

ver también Hernán Medford le manda un mensaje a Machillo Ramírez y calienta el clásico contra Alajuelense tras la victoria de Saprissa

La evolución de Carolina Venegas en Saprissa tras su lesión

Tras el fuerte golpe sufrido en el clásico femenino, Carolina Venegas detalló el alcance de su lesión en entrevista con La Nación Costa Rica, explicando que presenta múltiples fracturas del hueso nasal y que en el hospital debieron realizarle un TAC para evaluar con mayor precisión el daño interno.

Carolina Venegas – Deportivo Saprissa

“Tengo múltiples fracturas del hueso nasal. En el hospital me hicieron un TAC para ver en realidad qué tengo a lo interno, porque, según me explicaron, una radiografía no revela el daño total del golpe que recibí”, comentó Carolina.

Por otro lado, desde el club informaron que este lunes el doctor Esteban Campos evaluó a Carolina Venegas y le transmitió buenas noticias, al confirmar una evolución satisfactoria, sin sangrado nasal y con la fractura estable.

Publicidad

Publicidad

Carolina Venegas – Deportivo Saprissa

“Presenta una evolución satisfactoria: no registra sangrado nasal y la fractura se mantiene estable”, se informó desde Saprissa. Finalmente se optó por esperar algunos días para observar su progreso antes de tomar cualquier decisión médica.