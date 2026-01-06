Jafet Soto recibe un duro revés: no podrá tener en este mercado al delantero que quería para Herediano

El Club Sport Herediano se mueve con intensidad en el mercado de fichajes con un objetivo claro: reforzar su ataque para el Clausura 2026. Tras confirmarse la salida del mexicano Brian Rubio, en el Team quedó una necesidad evidente de sumar un delantero que pueda acompañar a Marcel Hernández y elevar el poder ofensivo del equipo, más allá del regreso de Tepa González.

En ese escenario, Jafet Soto tenía un nombre marcado en rojo. Se trataba de un atacante que venía destacando en el campeonato nacional, con pasado en Liga Deportiva Alajuelense y un rendimiento sostenido que lo convirtió en una de las figuras de su actual club. La idea del jerarca rojiamarillo era clara: cerrar su llegada en este mismo mercado para completar el frente de ataque cuanto antes.

El fichaje de Herediano que no llegará en enero

Sin embargo, los planes no salieron como se esperaba. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Fernando Lesme ya firmó un precontrato con Herediano, pero su incorporación no será inmediata. El delantero paraguayo aún tiene vínculo vigente con Liberia y quedará libre recién en junio, por lo que su arribo al Team está pactado para esa fecha.

La noticia representa un duro revés para Jafet Soto, que pretendía contar con Lesme desde el arranque del próximo torneo. Aunque el acuerdo está asegurado a mediano plazo, Herediano no podrá disponer del atacante en este mercado, lo que obliga a replantear opciones si la intención es sumar otro refuerzo ofensivo en el corto plazo.

Fernando Lesme viene de un Apertura 2025 sólido, en el que disputó 18 partidos y marcó cinco goles, números que despertaron el interés de varios clubes grandes del país. Finalmente, Herediano logró adelantarse y asegurar su fichaje, aunque deberá esperar algunos meses para verlo vestido de rojo y amarillo.

Así, mientras el Team continúa armando su plantilla y buscando soluciones inmediatas en ataque, queda claro que uno de los refuerzos más deseados por Jafet Soto ya tiene destino definido, pero no llegará cuando él lo quería.