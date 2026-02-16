Es tendencia:
Yamil Bukele se mete en La Selecta y negocia para conseguirle al Bolillo Gómez dos nuevos legionarios desde Europa: “Conversaciones directas”

El seleccionado salvadoreño se ilusiona con tener a dos futbolistas que pueden aportarle jerarquía al Bolillo Gómez.

Juan Fittipaldi

El presidente se mueve para sumar jugadores.
La Selección de El Salvador buscará mejorar su actuación en el 2026 después de un primer año de Bolillo Gómez en el que dejó mucho que desear. Los resultados no fueron positivos para La Selecta, especialmente los que cosechó como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por este motivo, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, buscará convencer a dos futbolistas con raíces cuscatlecas. Según la información del periodista Alejandro Navarro, ya se dieron “conversaciones directas” para que se unan.

“No podemos perder tiempo”: Yamil Bukele es claro con el trabajo que hacen Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos

El Salvador quiere sumar a dos legionarios que se encuentran en Europa

Se trata de los jugadores Isak Alemayehu e Itzel Colocho, quienes se desempeñan actualmente en el fútbol europeo. El primero lo hace en la U21 del Queen Parks Rangers con apenas 19 años, mientras que Colocho se encuentra en el Juvenil A del Espanyol con 18 años.

Además de este contacto directo que tuvo el mandatario de la Fesfut, el periodista agregó que “ya existe un interés real por parte de ambos jugadores en vestir la azul y blanco“.

Isak Alemayehu es uno de los proyectos más importantes que tiene El Salvador si logra asegurarlo para su selección. El nacido en Suecia ya tuvo su debut como profesional en el Djurgårdens IF de su país natal. Allí, le convirtió un gol al Chelsea en la UEFA Conference League en la semifinal de ida en mayo de 2025. Ahora, espera por su debut en el QPR, que se encuentra en la segunda división del fútbol inglés.

Colocho, por su parte, nació en España y ya tuvo una participación en la Sub-20 de El Salvador, por lo que no habría mayores complicaciones en volver a contar con el zaguero central. Hizo su debut con La Selecta en 2024 con 17 años en un amistoso ante Costa Rica.

