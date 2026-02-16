Fuera de Alianza: Harold Osorio confiesa lo que nadie quería escuchar sobre su futuro en El Salvador

Harold Osorio fue uno de los fichajes que más sorprendió a El Salvador en el último mercado. El futbolista de 22 años dejó Estados Unidos para regresar a Alianza, el club que le dio la posibilidad de hacer su estreno en la Liga Mayor.

El jugador que es convocado a la Selección de El Salvador habitualmente abandonó el Chicago Fire para regresar al conjunto paquidermo. Apenas pudo jugar un partido en la Major League Soccer en 2025, ya que Osorio era parte del segundo equipo que disputaba la MLS Next Pro.

Si bien su llegada se dio hace tan solo unos pocos meses, Harold habló sobre una salida en el futuro y dejó una frase que en Alianza no querrán escuchar. En diálogo con el Podcast Azul y Blanco, comentó que sus intenciones son salir del país.

ver también Desde España arremeten contra FAS luego de su victoria frente a Alianza

Harold Osorio quiere continuar su carrera fuera de Alianza

“Para mí volver a salir es un objetivo claro. Quiero volver a salir y trascender otra vez. Tengo una buena relación con el presidente de Alianza y me hizo saber que si me sale una buena oportunidad obviamente me va a dejar las puertas abiertas. Ojalá al club le deje económicamente algo“, confesó.

Además, el futbolista de La Selecta reveló que Alianza tuvo que desembolsar dinero para que pueda salir de Chicago Fire: “Quizás muchos lo saben, pero recuerdo que fueron 110 o 115 mil dólares“.

Con estas declaraciones, Harold Osorio deja en claro que su prioridad es continuar su carrera fuera de El Salvador. Actualmente, se recupera de un esguince en su rodilla derecha que sufrió en el partido contra Inter FA.

Publicidad