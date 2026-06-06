La Liga se acaba de enterar que casi pierde a un ídolo por culpa de Saprissa mientras sigue moviéndose en el mercado de fichajes.

La Liga Deportiva Alajuelense es noticia, hoy y siempre. Por estos días, los manudos ya volvieron a entrenarse, las primeras prácticas de su nuevo DT, Ismael Rescalvo, y ya piensan en lo que será el Apertura 2026.

Es cierto, todavía tiene que pasar el Mundial 2026, pero en Alajuela ya se mueven en el mercado de fichajes, atravesados por algunas llegadas, otras salidas, los coletazos de los casos de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas y más. Mucho más. Por eso aquí hay un resumen con las principales noticias del día.

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Josef Miso rechazó a Saprissa por lealtad a Alajuelense

El exdelantero eslovaco Josef Miso, recordado como uno de los grandes ídolos históricos de la Liga Deportiva Alajuelense, confesó recientemente que rechazó una oferta para jugar con el Deportivo Saprissa. Miso defendió la camiseta rojinegra durante casi una década, entre 1995 y 2004, periodo en el cual logró conquistar ocho títulos oficiales y se ganó el cariño incondicional de toda la afición manuda.

Durante una entrevista, el exjugador reveló que Manuel Keosseian, quien fuera su técnico y en ese momento dirigía a los morados, intentó acercarlo al club tibaseño. Sin embargo, el eslovaco se negó rotundamente a siquiera discutir cifras económicas o firmar con el archirrival, argumentando que tiene “códigos” y un profundo respeto y agradecimiento hacia la hinchada de la Liga por el trato que siempre le brindaron.

Josef miso pudo haber jugado en Saprissa.

Mano dura ante la indisciplina en Alajuelense

El presidente Joseph Joseph se pronunció públicamente sobre la reciente separación del primer equipo de los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas debido a actos de indisciplina. El jerarca respaldó tajantemente las acciones tomadas por la Junta Directiva, dejando en claro que el club no está dispuesto a alcahuetear faltas al reglamento interno ni a tolerar comportamientos inapropiados en deportistas de alto rendimiento.

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Además de gestionar las inminentes salidas de ambos futbolistas, la dirigencia busca convertir este amargo episodio en una lección preventiva para las ligas menores. Joseph Joseph destacó que en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se imparten clases de ética y valores, subrayando que la estricta disciplina es innegociable en todas las categorías y que estas decisiones drásticas son fundamentales para la formación integral de los jóvenes talentos.

Joseph Joseph se pronunció acerca de la indisciplina en Alajuelense.

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Delicado momento familiar para Ronaldo Cisneros

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros compartió a través de sus redes sociales una triste noticia respecto a su vida personal. En una serie de publicaciones en Instagram junto a su esposa, Valeria Camacho, el atacante comunicó la lamentable pérdida del bebé que ambos estaban esperando con mucha ilusión durante las últimas semanas.

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A pesar del profundo dolor que reflejaron en sus emotivos mensajes e imágenes familiares, la pareja mostró una gran fortaleza espiritual, asegurando estar convencidos de que Dios tiene planes mejores para ellos. Tras dar a conocer el sensible acontecimiento, Cisneros y su familia comenzaron a recibir de inmediato innumerables muestras de solidaridad y apoyo incondicional por parte de sus seres queridos y de la afición.

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Ronaldo Cisneros pasa por un delicado momento familiar.

Roan Wilson, a un paso de reforzar el mediocampo manudo

Alajuelense se encuentra a las puertas de concretar su tercer fichaje para la temporada, con el objetivo de suplir la vacante que dejó Alejandro Bran en la mitad de la cancha. Según el periodista especializado Kevin Jiménez, la gerencia deportiva tiene muy adelantadas las negociaciones para incorporar al volante costarricense Roan Wilson, de 24 años, quien acaba de quedar libre tras su paso por el GD Chaves de Portugal.

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La llegada del mundialista de Qatar 2022 representaría una pieza clave para el esquema del técnico Ismael Rescalvo, aunque el jugador arriba con un importante desafío deportivo. Debido a que en su última campaña en la segunda división del fútbol portugués apenas logró disputar 61 minutos, Wilson tendrá que trabajar intensamente para recuperar su ritmo competitivo tras tres años militando en el balompié europeo.

Roan Wilson se acerca a Alajuelense.