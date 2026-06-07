Refuerzo de Olimpia destapa la razón detrás de su rechazo al Real España de Jeaustin Campos

El defensor central se convirtió en una de las altas de Olimpia, pero admitió que también tuvo ofertas del equipo que dirige el tico Jeaustin Campos.

Recientemente Cristian Canales se convirtió en uno de los refuerzos que Olimpia hizo oficial de cara a la siguiente temporada tras haber destacado con el Choloma CD en el Clausura 2026 en el que disputó 19 partidos.

El jugador de 20 años hizo su debut con la Selección de Honduras en la derrota 2-0 ante Argentina en Texas, Estados Unidos. La H retornó al país y en su regreso, el zaguero fue consultado sobre cómo se dio su fichaje por el cuadro Merengue.

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Canales contó que el cuadro Melenudo se puso en contacto con el entrenador Carlos “Chato” Padilla a inicios del campeonato, por lo que le sugirió enfocarse en hacer un gran torneo.

“Como desde la jornada 6 y me escribieron, o sea, por parte del profe Chato que estaba la posibilidad y que hiciera un buen torneo; que si yo destacaba, posiblemente me podrían fichar. Hice un buen torneo, gracias a Dios”, contó a Diario La Prensa.

Rechazó a Real España

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El futbolista también contó que tuvo la posibilidad de renovar con Real España en el que se formó desde las categorías inferiores, pero la oportunidad de firmar por el club “más grande de Honduras y Centroamérica” lo tentó.

“No, pero sí tuve pláticas para poder renovar de nuevo. Quería una nueva experiencia. Es un equipo grande; es el más grande de Honduras y de Centroamérica. Es una bonita experiencia poder ir a competir a Olimpia”, aseguró.

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El jugador firmó su contrato por tres años con el león y tendrá ahora el reto de ganarse el puesto para disputar la supercopa, Liga Nacional y Copa Centroamericana.

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