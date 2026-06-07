Christian Eriksen volvió a desplomarse: Dinamarca informó su estado tras la suspensión del partido ante Ucrania

Christian Eriksen se desmayó en medio del amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El partido quedó suspendido y la Federación Danesa ya informó cuál es el estado del mediocampista.

Christian Eriksen se desplomó durante el amistoso previo al Mundial 2026 entre Dinamarca y Ucrania, disputado este domingo en Odense, y el encuentro fue suspendido después de la intervención inmediata del cuerpo médico.

El episodio ocurrió en el segundo tiempo, cuando los escandinavos ganaban 2-1. El mediocampista del Wolfsburgo sintió una molestia, se llevó la mano al pecho y cayó sobre el césped. Sus compañeros pidieron asistencia de inmediato y fue atendido dentro del campo antes de ser retirado en ambulancia.

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Qué informó Dinamarca sobre Christian Eriksen

La Federación Danesa llevó algo de calma minutos después del susto. En un breve comunicado, informó que Eriksen estaba consciente y que se encontraba bien “dentro de las circunstancias”. También confirmó que el partido ante Ucrania quedaba suspendido.

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Por ahora no hay un diagnóstico oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se informó que haya sufrido un nuevo paro cardíaco. Lo único confirmado es la descompensación, la atención médica en cancha, el traslado posterior y la decisión de no continuar el amistoso.

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El antecedente que preocupa a todos

Inevitablemente, la imagen trae a la memoria lo sucedido en la Eurocopa 2020, cuando Eriksen se desplomó durante el partido entre Dinamarca y Finlandia. Aquella vez sufrió un paro cardíaco, recibió maniobras de reanimación en el campo y luego fue trasladado al hospital.

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Después de aquel episodio, al mediocampista se le implantó un desfibrilador interno y, con el tiempo, pudo volver al fútbol profesional. Su regreso fue una de las historias más emotivas de los últimos años, primero en Brentford y luego nuevamente con la Selección de Dinamarca.

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Por eso, el nuevo episodio volvió a dejar al fútbol en segundo plano. La prioridad ahora está en la evolución médica de Eriksen y en los nuevos partes que pueda entregar la Federación Danesa.

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En síntesis