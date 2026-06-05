Tras las contrataciones de Luis Díaz y Yeison Molina, Alajuelense afina los últimos detalles para concretar la llegada a Costa Rica de un tercer refuerzo.

Tras oficializar las contrataciones del extremo Luis Díaz y el zaguero Yeison Molina, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense está a un solo paso de cerrar su tercer fichaje para reforzar las filas del técnico Ismael Rescalvo.

Se trata de una contratación casi que imprevista, ya que la separación de Alejandro Bran a raíz de su último acto de indisciplina obligó a la dirigencia a ir en busca de un futbolista que pueda suplir su sensible ausencia en la mitad de la cancha.

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El elegido por el gerente deportivo Carlos Vela para tomar ese lugar es el legionario Roan Wilson, quien acaba de convertirse en agente libre tras cerrar su etapa en el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

“Está muy cerca de Alajuelense”

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez confirmó que la Liga ha dado un nuevo paso en las negociaciones con el mediocampista de 24 años, que ahora tiene más de un pie y medio dentro del estadio Alejandro Morera Soto.

“Roan Wilson está muy cerca de ser nuevo jugador de Alajuelense, esperan cerrarlo todo próximamente“, anunció el especialista en fichajes a través de sus redes sociales.

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Ahora lo único que resta es aguardar por el comunicado oficial del club rojinegro; salvo un imprevisto muy grande, el limonense se vestirá de rojinegro en su regreso a Costa Rica luego de tres años militando en el fútbol luso.

El problema con Roan Wilson

Roan Wilson puede llegar a Alajuelense con cartel europeo, pero su última temporada en Portugal prende una alarma importante: apenas jugó 61 minutos en el campeonato de segunda división, por lo que su gran desafío inmediato será recuperar el ritmo competitivo.

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En total, el mundialista con Costa Rica en Qatar 2022 acumula 31 partidos disputados en dos temporadas con el GD Chaves, mientras que con el uniforme de Gil Vicente registró 17 apariciones.

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En lo que respecta a la Liga Promérica, el mediocampista jugó 48 partidos en Limón FC, el club que lo formó y donde hizo su debut profesional, y sumó 45 encuentros en el Municipal Grecia, equipo en el que desembarcó tras los severos problemas financieros que resultaron en la desaparición del cuadro caribeño.

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En síntesis