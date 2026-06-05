La Liga pretende nutrir el primer equipo con fichajes, pero también con talento formado en el CAR.

La Liga Deportiva Alajuelense ya anunció la llegada de dos nuevos fichajes para la nueva temporada. El equipo comandado por Ismael Rescalvo sumó a Luis Díaz y Yeison Molina, pero ahora se nutrirá de tres futbolistas provenientes de la cantera.

Según la información del periodista Ferlin Fuentes, son tres jóvenes promesas las que el técnico seguirá de cerca en los entrenamientos. La pretemporada funcionará para que los proyectos del CAR puedan lucirse y sean considerados para la competencia.

Ismael Rescalvo probará a tres jóvenes del CAR

Estos son Deylan Aguilar, mediocampista de 19 años, Charles Foster, también volante mixto de 18 años, y Roy Bustos, mediocampista de 20 años con características ofensivas.

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Tanto Aguilar como Foster se pelearán la posición debido a lo que pasó con Alejandro Bran, quien era considerado por Rescalvo antes de que sucediera el conflicto extrafutbolístico que tuvo cuando debía estar concentrado con La Sele.

Aguilar lleva siete años en la institución manuda. Su volatilidad en el mediocampo podría llevarlo a ser uno de los jóvenes con más minutos en la nueva temporada. Lo mismo ocurre con Foster, que lleva seis años en el club y es uno de los mayores proyectos.

Bustos también lleva siete años en las ligas menores de Alajuelense. Sus características le pueden dar buenos minutos en la temporada después de la salida de Joel Campbell. “Capacidad para generar juego y colocarse detrás de los delanteros“, describió el periodista mencionado.

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En resumen