La Fedefútbol hizo oficial la lista de Costa Rica para enfrentar a Inglaterra en Orlando, con un centrodelantero como una de las novedades tras la salida de Álvaro Zamora de la concentración.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) hizo oficial este sábado la convocatoria de Fernando “Bocha” Batista para el próximo amistoso internacional de la Selección de Costa Rica.

La Tricolor viene de perder 3-1 ante Colombia y ahora tendrá otro examen de máxima exigencia frente a Inglaterra. El partido se jugará el miércoles 10 de junio, desde las 2:00 p. m. hora de Costa Rica, en el Estadio Inter&Co de Orlando.

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Para los ingleses, dirigidos por Thomas Tuchel, será la última parada antes del Mundial 2026; para Costa Rica, una oportunidad para medir carácter y cerrar la gira con una imagen distinta.

El reemplazante de Álvaro Zamora

La principal novedad pasa por la ausencia de Álvaro Zamora. El atacante llegó a un acuerdo con Batista para dejar la concentración y atender su boda, programada para este 6 de junio, una situación que generó polémica en el entorno de La Sele durante los últimos días.

En su lugar aparece Doryan Rodríguez, delantero de 23 años que viene de marcar cinco goles con Puntarenas FC en el Torneo Clausura 2026. Aunque su último semestre lo disputó con el equipo porteño, su ficha pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, donde el técnico Ismael Rescalvo lo espera para realizar la pretemporada con el primer equipo.

Doryan Rodríguez ocupa el lugar de Álvaro Zamora en la convocatoria de Batista para enfrentar a Inglaterra (LDA).

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La otra sorpresa está en la cantidad de convocados. Costa Rica había presentado 23 futbolistas para el amistoso ante Colombia, pero ahora viajará con 21 nombres para medirse a Inglaterra. Sebastián Padilla, de Municipal Liberia, y Farbod Samadian, otro juvenil manudo, quedaron fuera de la lista.

La lista completa de Batista

Con estas modificaciones, Costa Rica irá ante Inglaterra con tres porteros: Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira. En defensa fueron convocados Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, John Ruiz, Joseth Peraza y Shawn Johnson.

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En el mediocampo aparecen Andrey Soto, Christopher Núñez, Gian Mauro Moreira, Luis Flores y Orlando Galo. Para el ataque, Batista eligió a Carlos Mora, Josimar Alcocer, Manfred Ugalde, Orlando Sinclair y el ya mencionado Doryan Rodríguez.

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En síntesis