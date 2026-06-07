Diego Campos sufrió una grave lesión de rodilla en el fútbol de Indonesia y utilizó sus redes sociales para desahogarse tras semanas de incertidumbre.

Justo cuando Diego Campos estaba empezando a adaptarse al fútbol de la liga de Indonesia, donde milita con el Bali United desde su salida de Liga Deportiva Alajuelense a finales de 2025, sucedió la tragedia.

El pasado 28 de abril, el atacante de 30 años sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, una de las lesiones más temidas por cualquier futbolista, la cual lo obligó a pasar por el quirófano.

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Desahogo tras semanas de mucha angustia

Ahora que acumula 41 días alejado de las canchas, Campos apareció en su cuenta oficial de Instagram con un descargo en el que abrió su corazón sobre el delicado momento que le tocó atravesar en el sudeste asiático. El legionario compartió una serie de imágenes que retratan el instante de la lesión, la posterior intervención quirúrgica y el inicio de su ardua recuperación.

“Me tomó varias semanas encontrar las palabras para hacer esta publicación. No entendía por qué tenía que pasar esto cuando todo iba tan bien. Han sido unas de las semanas más difíciles de mi vida”, confesó el ex manudo, quien poco a poco recupera el optimismo: “El 9 de mayo me sometí a una cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior (ACL), y gracias a Dios todo salió bien. Hoy puedo decir que ya estoy un mes más cerca de volver a las canchas”.

Diego Campos debió pasar por el quirófano tras sufrir una de las lesiones más temidas en el mundo del fútbol (Instagram).

“Estoy muy agradecido de tener un sistema de apoyo tan fuerte a mi lado. Dios, mi esposa, mi hijo y nuestras familias han sido mi fuente de fortaleza durante este proceso“, concluyó Campos.

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Mientras transita el proceso de rehabilitación, el ex Alajuelense se sostiene en su familia (Instagram).

El calor del camerino rojinegro

En los comentarios de la publicación, varios de los que compartieron vestuario con Campos en Alajuelense dijeron presentes con mensajes de solidaridad a la distancia.

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El capitán Celso Borges no dudó en enviarle sus buenas vibras: “Siempre pa lante meu!!”. A este gesto se le sumaron otras figuras como Guillermo ‘Memo’ Villalobos (“Vamos Davidddd que de esta salimos”), John Paul Ruiz (“Mi hermano diegolll, pronto estarás en cancha hermano paciencia, mucha fuerza”), Aarón Salazar (“Vamos Hermano! Mucha fuerza y paciencia”) y Aarón Suárez (“Dieguitooo mucha fuerza y pronto estará mejor que nunca, Dios siempre estará con usted”).

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En síntesis

Diego Campos sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior el pasado 28 de abril con el Bali United.

A 41 días del incidente y tras haber sido operado con éxito el 9 de mayo, el delantero de 30 años rompió el silencio admitiendo que atravesó una de “las semanas más difíciles” de su vida.

A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, los referentes de la Liga Deportiva Alajuelense demostraron su apoyo incondicional al legionario en redes sociales.